USA odpowiadają na słowa Putina i Łukaszenki o Polsce: Będziemy bronić każdego cala terytorium NATO

Alaksandr Łukaszenka spotkał się z Władimirem Putinem w Petersburgu w niedzielę 23 lipca. Białoruski przywódca powiedział wówczas, że stacjonujący w jego kraju wagnerowcy są uciążliwi, bo domagają się pozwolenia na wyjazd do Polski, "na wycieczkę do Warszawy i Rzeszowa". - To jest kolejny w serii nieodpowiedzialnych komentarzy Łukaszenki - powiedział w poniedziałek rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller w odpowiedzi na pytanie dziennikarza Polskiej Agencji Prasowej.

USA odpowiadają Putinowi i Łukaszence

Miller na spotkaniu z mediami mówił również, że "jest tylko jeden kraj w regionie, który zademonstrował nie tylko zamiar, ale gotowość do inwazji na swoich sąsiadów i jest to Rosja, a nie Polska, czy inny kraj regionu". - Więc chcę powtórzyć, że nasz sojusz z Polską jest silny i jeśli będzie to konieczne, oczywiście będziemy bronić każdego centymetra terytorium NATO - zapewnił rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu. PAP podkreśla, że taką deklarację usłyszała również od szefa amerykańskiej dyplomacji jego odpowiedniczka w Rumunii. Zapewnienie ze strony Antony'ego Blinkena padło po rosyjskich atakach na magazyny zbożowe w delcie Dunaju tuż przy granicy z Rumunią. Blinken miał też przekazać szefowej MSZ Rumunii Luminicie Odobescu, że "liczy na wsparcie Rumunii w kontekście Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej i wznowienia transportu ukraińskiego zboża".

Wcześniej do słów o "wycieczce wagnerowców do Polski" odniósł się amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW). Jego analitycy podkreślili, że takie doniesienia to tylko element wojny informacyjnej, a rozmieszczone na Białorusi oddziały Grupy Wagnera nie są w stanie zagrozić ani Polsce, ani Ukrainie. "Nic nie wskazuje na to, by bojownicy Wagnera dysponowali na Białorusi ciężkim uzbrojeniem niezbędnym do przeprowadzenia poważnej ofensywy przeciwko Ukrainie lub Polsce bez znacznego dozbrojenia. Warunkiem porozumienia Putin-Łukaszenka-Prigożyn, które zakończyło zbrojną rebelię, było oddanie broni przez najemników rosyjskiemu Ministerstwu Obrony" - uzasadniono. Analitycy podkreślili, że siły Wagnera na Białorusi nie stanowią żadnego zagrożenia militarnego dla Polski ani Ukrainy, "dopóki nie zostaną ponownie wyposażone w sprzęt zmechanizowany". Jak dodano, "nawet wtedy nie stanowiłyby one znaczącego zagrożenia dla NATO".

Ukraiński Sztab Generalny: W nocy Rosjanie ponownie bombardowali ukraińskie miasta

We wtorek rano Sztab Generalny Ukrainy poinformował w codziennym raporcie, że minionej nocy Rosjanie ponownie bombardowali ukraińskie miasta. Alarm przeciwlotniczy ogłoszono w Kijowie, do którego zbliżały się drony. Według lokalnych mediów udało się je zestrzelić. Syreny alarmowe słychać było również w obwodzie odeskim, tarnopolskim, chmielnickim i rówieńskim. Dowództwo wylicza, że w ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie przeprowadziły 72 naloty i ostrzeliwały z artylerii ponad 50 miejscowości. Są zabici i ranni.

Ukraińskie oddziały odparły serię szturmów od Łymanem, Bachmutem i Awdijiwką, gdzie bombardowania osiedli były szczególnie intensywne. - Ukraińcy powoli posuwają się do przodu w okolicy Melitopola i Berdiańska w obwodzie zaporoskim - podano w komunikacie armii. W ciągu ostatnich 24 godzin żołnierze przeprowadzili uderzenia w 8 rejonów koncentracji rosyjskich żołnierzy i sprzętu, a także w 6 kompleksów rakietowych nieprzyjaciela. Jednostki rakietowe i artyleria zniszczyły 4 rosyjskie punkty kontrolne, 3 baterie przeciwlotnicze i 9 dział na stanowiskach bojowych.

