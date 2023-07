Izrael wrze po decyzji Knesetu. W tłum protestujących wjechał samochód. Są ranni

Do zdarzenia doszło na drodze w pobliżu miasta Kefar Sawa, położonym na północ od Tel Awiwu. Tam w tłum protestujących wjechał samochód. Na nagraniu widać, jak ludzie trzymający izraelskie flagi krzyczą i biegną w kierunku auta, jednak jego kierowca nie zatrzymuje się. Widać też, jak jedna z osób ma problem ze wstaniem.

Kierujący samochodem odjechał, jednak - jak podają lokalne media - został zatrzymany przez policję. To dwudziestokilkuletni mężczyzna. Wskutek zdarzenia ranne zostały trzy osoby. Ich obrażenia nie są poważne.

Uwaga! Drastyczne nagrania:

Izrael. Kneset przegłosował ustawę dot. sądownictwa. Ludzie protestują

Kneset przyjął kontrowersyjną ustawę. W Izraelu protesty

Przypomnijmy: izraelski parlament przegłosował w poniedziałek pierwszą z budzących kontrowersje ustaw, pozwalających na zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Chodzi o anulowanie "zasady roztropności", która stała na przeszkodzie planowanych przez władze reform. Kneset przegłosował zmiany mimo wielotysięcznych protestów Izraelczyków.

Obowiązująca w Izraelu "zasada roztropności" oznacza, że zarówno rządowi prawnicy, jak i sędziowie Sądu Najwyższego mogą zablokować nowe ustawy, jeśli uznają, że nie są one zgodne z ową zasadą. Wszystko dlatego, że w Izraelu nie ma konstytucji, a tym samym nie ma jednego punktu odniesienia prawnego.

Większością głosów rządzącej prawicy Kneset przegłosował właśnie zniesienie "zasady roztropności", co oznacza, że znika ostatnia przeszkoda na drodze do zmian w sądownictwie. Rząd chce przede wszystkim dać parlamentowi możliwość anulowania wyroków Sądu Najwyższego. Opozycja uważa, że to wprowadzanie dyktatury. Przeciwko reformom od pół roku protestują tysiące Izraelczyków. W poniedziałek przez kilka godzin demonstranci blokowali wejście do Knesetu. Policja usunęła ich siłą i zatrzymała 19 osób. Z kolei związkowcy oraz przedstawiciele 150 wiodących w kraju firm zapowiedzieli strajk generalny.

Wg sondaży ponad połowa izraelskiego społeczeństwa sprzeciwia się reformom wymiaru sprawiedliwości. Przeciwnicy premiera Benjamina Netanjahu zarzucają mu, że zmiany mają tak naprawdę uchronić go przed pójściem do więzienia. Polityk ma bowiem cztery sprawy o korupcję, a w jednej z nich w najbliższym czasie spodziewany jest wyrok skazujący.

