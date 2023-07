"Ekstremalne zagrożenie pożarowe" w Grecji. Na liście czerwonych obszarów Rodos i Kreta

Pożary w Grecji wybuchły w tym roku z niespotykaną siłą siejąc spustoszenie niemalże w całym kraju. W niedzielę (23 lipca) strażacy podejmowali walkę z 82 pożarami. Choć w poniedziałek sytuacja miała lekko się uspokoić, to pogoda przewidywana na wtorek na nowo spotęguje problem rozprzestrzeniającego się ognia. Greckie Ministerstwo ds. Kryzysu Klimatycznego i Ochrony Ludności wydało ostrzeżenia dla 11 najbardziej zagrożonych obszarów.

Grecja płonie. Wydano ostrzeżenia piątego i czwartego stopnia dla 11 regionów

Na liście w kategorii ekstremalnego zagrożenia pożarowego, określonej mianem piątego stopnia, znalazły się Rodos i Kreta. Niewiele lepiej ma być w okolicach Attyki, Grecji Środkowej i zachodniej, na północy i południu Morza Egejskiego, w regionie Tesalii oraz na Peloponezie i Wyspach Jońskich. Tam alerty czwartego stopnia określono jako bardzo duże zagrożenie pożarowe.

Pożary w Grecji zbierają coraz większe żniwo [MAPA POŻARÓW]

Fala pożarów w Grecji. Władze apelują do obywateli o rozwagę

Greckie Ministerstwo ds. Kryzysu Klimatycznego i Ochrony Ludności zwróciło się do władz regionów i gmin z prośbą o zwiększenie swojej gotowości na wystąpienie kolejnych pożarów, których opanowanie wymaga natychmiastowej reakcji. Do obywateli zaapelowano natomiast o unikanie działań mogących przyczynić się do zaprószenia ognia. Na liście rzeczy, których lepiej zaniechać znalazło się m.in. wyrzucanie papierosów na ziemię, rozpalanie grilla, czy korzystanie z urządzeń wywołujących iskrzenie. Bezwzględnie zabronione jest również wypalanie traw.Pełne słońce i upały sprzyjające powstawaniu ognisk zapalnych mają utrzymać się w Grecji co najmniej do 4 sierpnia.