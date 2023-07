W poniedziałek Kneset przegłosował kontrowersyjną ustawę. Oznacza to, że znika ostatnia przeszkoda na drodze do zmian w sądownictwie. Poparło ją 64 parlamentarzystów. Przeciwko nie zagłosował nikt, ponieważ opozycja opuściła budynek parlamentu w ramach protestu. Wcześniej, podczas obrad parlamentarnych komisji, opozycja zgłosiła 27 tysięcy poprawek, ale zostały one odrzucone głosami prawicowej koalicji.

Chodzi o anulowanie "zasady roztropności", która stała na przeszkodzie planowanych przez władze reform. Reguła ta oznacza, że zarówno rządowi prawnicy, jak i sędziowie Sądu Najwyższego mogą zablokować nowe ustawy, jeśli uznają, że nie są one zgodne z ową zasadą.

Na kilka godzin przed głosowaniem ze szpitala wyszedł Benjamin Netanjahu, któremu właśnie wszczepiono rozrusznik serca. Ponieważ rozmowy koalicji z opozycją na temat kompromisu w sprawie reform nie przyniosły rezultatu, jeszcze w sobotę do szpitala do premiera pojechał prezydent Izaak Herzog, by próbować wynegocjować ustępstwa rządu.

W poniedziałek izraelski prezydent ponownie ostrzegał parlamentarzystów, mówiąc, że w kraju panuje "stan wyjątkowy". Wcześniej podkreślał, że Izrael "jest na skraju wojny domowej".

Na poniedziałek związkowcy oraz przedstawiciele 150 wiodących w kraju firm zapowiedzieli strajk generalny. Nad ranem policja użyła armatek wodnych, by odblokować dostęp do Knesetu, gdzie zgromadziły się tysiące osób. Lokalne media podają, że jeden z protestujących został ranny, a sześciu zostało aresztowanych. Inni manifestujący otoczyli policyjną furgonetkę, krzycząc "Wstyd!" do funkcjonariuszy.

Również po południu przeciwnicy reformy wyszli na ulice. "Nigdy się nie poddamy" - krzyczą zebrani, którzy mają ze sobą izraelskie flagi. Te słowa w rozmowie z BBC powtórzył mężczyzna, który w ramach protestu położył się na ulicy. Jak podkreślił, jego dziadek walczył przeciwko nazistom, a teraz on sprzeciwia się "dyktaturze". "Haaretz" informuje, że przed gmachem Knesetu są setki protestujących, których funkcjonariusze próbują "rozgonić siłą".

Policja obawia się, że mogą oni wtargnąć do siedziby parlamentu. Szef policji Yaakov Shabtai zapewnia, że funkcjonariusze są gotowy, aby temu zapobiec. - Pozwalamy na protesty, ale są granice, których nie można przekroczyć - podkreślił.

Kontrowersyjna reforma w Izraelu - o co chodzi?

Prawicowa koalicja rządząca walczyła o to, aby wprowadzić reformę, która ograniczy uprawnienia Sądu Najwyższego do unieważniania decyzji podejmowanych przez rząd, ministrów i innych urzędników. Na mocy zmian w prawie parlament będzie mógł zmieniać wyroki sądu.

Według sondaży ponad połowa izraelskiego społeczeństwa sprzeciwia się planowanym reformom wymiaru sprawiedliwości. Przeciwnicy premiera Netanjahu zarzucają mu, że zmiany mają tak naprawdę uchronić go przed karą więzienia. Polityk ma bowiem cztery sprawy o korupcję, a w jednej z nich w najbliższym czasie spodziewany jest wyrok skazujący.