Pożary od lat nawiedzają Grecję. W ubiegłym roku ogień strawił obszar 22 512 hektarów. Zdarzały się jednak lata, kiedy skutki żywiołu były dużo bardziej tragiczne. Zaledwie pięć lat temu pożary doprowadziły do śmierci aż 102 osób. Wśród ofiar była żona oraz 9-letni syn pana Jarosława. Pożar zaskoczył ich i pozostałych mieszkańców hotelu Ramada w Mati (wschodnia część kontynentalnej Grecji). Kobieta z synem oraz dziesięć innych osób uciekli na plażę, na której wsiedli do niewielkiej łodzi. Ta jednak niebezpiecznie oddaliła się od brzegu i po kilku godzinach zatonęła. Zginęli wszyscy pasażerowie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kierowca lamborghini miał tylko odprowadzić auto. Robił to pędząc 224 km/h

Na wakacjach stracił żonę i syna. Po latach wrócił do płonącej Grecji

W rocznicę tragedii mimo po raz kolejny szalejącego w Grecji żywiołu pan Jarosław pojechał do Mati. W rozmowie z dziennikiem "Fakt" mężczyzna przyznał, że mimo że jest bezpieczny, czuje duże obawy o polskich turystów przebywających obecnie na Rodos. - W Mati jest spokój, nic się nie pali, pożary szaleją na Rodos, skąd wszystkich ewakuują. Ale jeszcze trzy dni temu prezes biura turystycznego Grecos w wywiadzie dla jednego z portali internetowych uspokajał, że palą się tylko tereny leśne i nie ma zagrożenia - przyznał pan Jarosław. - Według prezesa pożar miał zostać ugaszony 20 lipca. Mówił, że jest bezpiecznie i wszyscy mogą lecieć (na Rodos - przyp. red.), a tam wszystkich ewakuują - podkreślił mężczyzna.

Pan Jarosław od pięciu lat walczy w sądzie z biurem turystycznym Grecos, z którym wraz z rodziną przyleciał na wakacje w 2018 roku. W rozmowie z dziennikiem przyznał, że w sprawie ówczesnych pożarów w Grecji oskarżone zostały 22 osoby, w tym członkowie policji, straży pożarnej i przedstawiciele państwa. - Ja się teraz nie boję pożarów, tylko boję się takiej sytuacji, że prezes biura turystycznego twierdzi, że jest na Rodos bezpiecznie i wysyła tam samoloty z polskimi turystami - przyznał pan Jarosław.

Pożary w Grecji zbierają coraz większe żniwo [MAPA POŻARÓW]

Biuro podróży wstrzymuje loty

Ostatecznie jednak biuro podróży zdecydowało się na wstrzymanie wyjazdów zaplanowanych na 24 lipca. "Wszystkie osoby, które swoje wakacje mają rozpocząć w najbliższy poniedziałek (24.07.2023), będą miały możliwość bezkosztowego anulowania rezerwacji, zmianę na inną dostępną ofertę lub późniejszy termin. W tej sprawie skontaktują się pracownicy Biura Obsługi Klienta, by ustalić szczegóły indywidualnie. Wszystkie loty w pon. 24.07 na Rodos są zaplanowane do realizacji bez zmian. Wstrzymujemy tymczasowo operację w hotelach objętych zagrożeniem pożarowym" - poinformowało biuro w mediach społecznościowych.

Biuro podróży w ubiegłych latach wyrażało także swoje stanowisko w sprawie śmierci bliskich pana Jarosława. W 2018 roku w rozmowie z "Gazetą Krakowską" ówczesny rzecznik prasowy Grecos Adam Górczewski przekazał m.in., że śledztwo prowadzone jest "w sprawie", a nie przeciwko firmie. - Zarzutów stawianych nam w mediach przez część uczestników wycieczki nie chcę komentować. Zaznaczę, że to my, wraz z firmą ubezpieczeniową, a nie ambasada RP, zapewniliśmy im wsparcie psychologa. Na miejscu pomaga uczestnikom wycieczki także nasza rezydentka - przekazał rzecznik.

Pożary w Grecji. Emocjonalna relacja Polaka z Rodos: Nie wiemy, na co czekamy

Katastrofalne pożary w Grecji. Ewakuowano kilkadziesiąt tysięcy osób

Od przeszło tygodnia służby ratunkowe starają się zapanować nad szalejącym w Grecji żywiołem. Największe pożary od kilku dni pustoszą Rodos. Z wyspy ewakuowano około 20 tys. osób. Zdaniem władz kraju była to największa ewakuacja w historii Grecji. Najtrudniejsza sytuacja jest na południu wyspy, gdzie z uwagi na silny wiatr pożar przemieszcza się w kierunku kolejnych miejscowości. Ogień pustoszy także wyspę Korfu. W niedzielę władze nakazały ewakuację pięciu miejscowości: Santa, Megoula, Porta, Palia Perithia oraz Sinies. Mieszkańcy mieli się udać do rybackiej wioski Kasiopi. Do tej pory z wyspy udało się wydostać 2500 osób. W przeciwieństwie do Rodos, na Korfu domy oraz hotele nie zostały zniszczone przez ogień.