W niedzielę 23 lipca Alaksandr Łukaszenka spotkał się z Władimirem Putinem w Petersburgu. Białoruski dyktator powiedział rzekomo, że stacjonujący w jego kraju wagnerowcy są uciążliwi, bo domagają się pozwolenia na wyjazd do Polski. - Może nie powinienem tego mówić, ale powiem: wagnerowcy zaczęli nas nękać, mówiąc: "Chcemy jechać na Zachód. Pozwól nam". Zapytałem: "Dlaczego chcecie jechać na Zachód?". Odpowiedzieli: "No, żeby pojechać na wycieczkę do Warszawy i Rzeszowa" - mówił białoruski przywódca.

Czy w związku z tym jest się czego obawiać? Amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną (ISW) studzi emocje, podkreślając, że takie doniesienia to tylko element wojny informacyjnej. Zdaniem analityków rozmieszczone na Białorusi oddziały grupy Wagnera nie są w stanie zagrozić ani Polsce, ani Ukrainie.

"Nic nie wskazuje na to, by bojownicy Wagnera dysponowali na Białorusi ciężkim uzbrojeniem niezbędnym do przeprowadzenia poważnej ofensywy przeciwko Ukrainie lub Polsce bez znacznego dozbrojenia. Warunkiem porozumienia Putin-Łukaszenka-Prigożyn, które zakończyło zbrojną rebelię, było oddanie broni przez najemników rosyjskiemu Ministerstwu Obrony" - uzasadniono.

Analitycy podkreślili, że siły Wagnera na Białorusi nie stanowią żadnego zagrożenia militarnego dla Polski ani Ukrainy, "dopóki nie zostaną ponownie wyposażone w sprzęt zmechanizowany". Jak dodano, "nawet wtedy nie stanowiłyby one znaczącego zagrożenia dla NATO".

Słowa o Warszawie i Rzeszowie to kolejna prowokacyjna wypowiedź pod adresem Polski. Najpierw reżimowy deputowany Andriej Kartapałow mówił, że wagnerowcy rozlokowujący się w okolicach Mińska mogą, w razie potrzeby, zająć przesmyk suwalski, czyli najkrótszy korytarz z Białorusi do Królewca, na styku granic Polski i Litwy. Później kremlowscy propagandyści straszyli Polskę rosyjskimi najemnikami ćwiczącymi w rejonie Brześcia. Tu również eksperci monitorujący przekaz propagandowy moskiewskiego reżimu nie mają wątpliwości, wszelkie tego typu wypowiedzi są elementem wojny informacyjnej prowadzonej przez Rosję.

Wcześniej po wypowiedziach poszukiwanego listami gończymi za zbrodnie wojenne Władimira Putina polskie MSZ wezwało rosyjskiego ambasadora. Dyktator na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Rosji mówił, że Polska odzyskała niepodległość dzięki zabiegom Stalina. Polskie MSZ nazwało tego typu wypowiedzi prowokacjami i elementami wojny hybrydowej.