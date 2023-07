Ogień trawi greckie wyspy. Gdzie się pali? [MAPA POŻARÓW]

Pożary w Grecji wybuchły z niespotykaną od lat siłą. W niedzielę (23 lipca) strażacy przez całą noc walczyli z opanowaniem 82 pożarów w całym kraju - informuje portal ekathimerini.com. Synoptycy przewidują, że poniedziałek (24 lipca) przyniesie krótkie wytchnienie od wysokiej temperatury. Krótkie, bo wrócą już we wtorek (25 lipca) i mogą potrwać co najmniej do 4 sierpnia.

Pożary w Grecji zbierają żniwo. Rodos, Korfu, Eubea, Kreta...

Największe pożary szaleją od kilku dni na Rodos. Z wyspy udało się już wywieźć ponad 30 tys. osób (liczby nie da się jednoznacznie określić). Była to największa ewakuacja w historii kraju - przekazały władze. W niedzielę (23 lipca) grecki resort spraw zagranicznych we współpracy z ambasadami otworzył na lotnisku centrum pomocy dla zagranicznych turystów. Więcej na ten temat w artykule:

Ogień pojawił się też na Korfu (nie wiadomo, czy spłonęły domy, szkoły, hotele, jak na Rodos). Władze zdecydowały o ewakuacji pięciu osad na północy wyspy: Santa, Megoula, Porta, Palia Perithia i Sinies. Mieszkańcy trafili do rybackiej wioski Kassiopi. Płomienie rozprzestrzeniają się również na wyspie Eubea (drugiej co do wielkości greckiej wyspy). Chodzi obecnie o cztery wsie - Livadi, Potami, Pernaraki i Platanisto. Ich mieszkańcy mają udać się do miejscowości Karystos. Pożary są również na Krecie.

Pożary występują także w miejscowości Livadi i Kastri, w wiosce Platys Gialos na zachodnim wybrzeżu wyspy Mykonos, a także w okolicy miasta Ejo na Peloponezie.

Ogromne pożary w Grecji. Ogień rozprzestrzenia się na nowe tereny

Grecja. Strażacy z Polski już są

Komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak w porozumieniu z premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Kamińskim zdecydowali o zgłoszeniu gotowości pomocy. 19 lipca do Grecji wyruszyło 149 strażaków i 49 pojazdów z województw małopolskiego i wielkopolskiego.