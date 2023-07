Pożary w Grecji rozprzestrzeniają się. Emocjonalna relacja Polaka z Rodos: Nie wiemy, na co czekamy

Zobacz wideo Oskarżam. Kryminalny cykl Gazeta.pl. Hanna Dobrowolska rozmawia z Michałem Fajbusiewiczem. Część 3

Ponad dwa i pół tysiąca osób ewakuowano z greckiej wyspy Korfu po wybuchu pożarów. Ogień pojawił się tam w miniony weekend, podobnie jak na popularnej wyspie Eubei. Władze nakazały ewakuację pięciu miejscowości: Santa, Megoula, Porta, Palia Perithia oraz Sinies. Mieszkańcy mają się udać do rybackiej wioski Kasiopi. W nocy przeprowadzono ewakuację Nisaki. Łodzie straży przybrzeżnej wywiozły z wyspy 1000 osób. Rząd w Atenach powołał specjalny zespół, który zarządza akcjami ewakuacyjnymi. Wcześniej wielkie pożary lasów wybuchły na Rodos, z której ewakuowano dotąd tysiące ludzi, również polskich turystów. - Noc spędziliśmy w hali sportowej, którą udostępnili i zaopatrzyli nam lokalni mieszkańcy, nie greckie władze. Trafili tu nie tylko Polacy, ale też turyści m.in. z Anglii, Czech. Nic nie wiemy, pożary nadal się rozprzestrzeniają - relacjonuje w rozmowie z Gazeta.pl Polak przebywający na wakacjach w Grecji, na które wybrał się z biurem Rainbow Tours.

Pożary w Grecji i ewakuacja turystów z Rodos

Rozmówca naszej redakcji przyleciał na Rodos razem z żoną z Wrocławia w piątek rano. - Nasza wycieczka ma potrwać do piątku, mamy poniedziałek i nie wiemy, co dalej. My jesteśmy jeszcze z niezłej sytuacji, ale rozmawiałem z osobami, które były ewakuowane z hoteli tak, jak stały. Ktoś nie miał szansy nawet zabrać dokumentów w pokoju. Rezydenci nie pomagają w odzyskaniu mienia, które zostało. Oni przyjmują zgłoszenia, potakują, ale nic nie robią. Oni chyba też sami nic nie wiedzą. Nie wiedzą, co mają nam przekazać - ocenia turysta.

Nie wiemy, na co czekamy. Czy znajdą nam inny hotel, czy lot. Z tego co słyszymy, wszystkie hotele są pełne, władze ewakuowały całe południe wyspy. Nie mamy się gdzie podziać. W hali, w której jesteśmy zostali już tylko Polacy, nad ranem ok. 4:00 odlecieli Anglicy. Prawdopodobnie zostaniemy gdzieś przeniesieni na kolejną noc, ale nie wiemy gdzie

- relacjonuje mężczyzna. Dodaje, że w tej chwili jedyną możliwością, by wydostać się z Grecji jest lot czarterowy. Na połączenia rejsowe nie ma biletów. - Część osób jedzie na lotnisko i tam koczują - dodaje polski turysta.

Biuro podróży: Klienci są zaopiekowani i bezpieczni

W niedzielę biuro podróży Rainbow poleciło turystom jedynie, aby "spakowali najważniejsze rzeczy i przygotowali się do ewentualnej ewakuacji" związanej z "niebezpieczeństwem wynikającym z dymu". W recepcji hotelu turyści nie mogli otrzymać żadnych informacji, ponieważ tamtejsi pracownicy nie wiedzieli o konieczności przeprowadzenia ewakuacji. Późnym popołudniem w niedzielę na stronie na Facebooku operator zamieścił komunikat, w którym czytamy, że "klienci przebywający na Rodos w strefach zagrożonych pożarem są zaopiekowani i bezpieczni, przebywają w miejscach zbiórki zorganizowanych przez lokalne władze, mają zapewnione jedzenie, napoje i miejsce do spania. Rezydenci we współpracy z lokalnymi służbami, hotelami i kontrahentami robią wszystko, co w ich mocy, aby zadbać o turystów będących pod naszą opieką" - zapewnia Rainbow.

Pożary w Grecji się rozprzestrzeniają się. Ewakuacje na Korfu i Eubei

Na lotnisku na Rodos otwarto punkt pomocy dla turystów. Ma ona pomóc opuścić wyspę tym, którzy byli zmuszeni do ewakuacji, pozostawiając na miejscu paszport i inne dokumenty. Wiele biur turystycznych wysłało na Rodos puste samoloty, które mają zabrać stamtąd turystów. Z ogniem w Grecji walczy prawie 300 strażaków. W wyniku pożaru prawie całkowicie ucierpiała wioska Laerma - niemal doszczętnie spalona. Sztabem kryzysowym z Aten dowodzi premier Kyrios Mitsotakis. W akcji gaszenia pożarów w Attyce w Grecji biorą udział również polscy strażacy. Wyruszyli do Grecji w środę z Krakowa. W misji bierze udział 149 strażaków i 49 pojazdów z województw małopolskiego i wielkopolskiego. Po drodze musieli przemierzyć prawie dwa tysiące kilometrów. Na miejscu mają zostać około dwóch tygodni, w zależności od rozwoju sytuacji. Temperatura powietrza w okolicy przekracza 40 stopni w cieniu.

***

