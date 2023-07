Ogromne pożary w Grecji widać aż z Albanii [ZDJĘCIA I FILMY]

Zobacz wideo Kaczyński na pikniku rodzinnym, czyli komuna i migranci

Od wtorku część greckich wysp trawią ogromne pożary. CNN Greece przekazało w poniedziałek rano, że strażacy walczą obecnie z żywiołem na trzech terenach: wyspach Korfu i Rodos oraz w miejscowości Karistos na wyspie Eubei. Miejscowi urzędnicy uważają, że walka z pożarem będzie trwać przez kilka dni. TVN24 informuje z kolei, że pożar z Korfu widać aż z Albanii, a konkretnie z miejscowości Saranda.

Ogromne pożary w Grecji. W akcji gaśniczej pomagają Polacy

Jak podaje CNN, prace straży pożarnej utrudniają bardzo silne wiatry. Według służb na Rodos z ogniem walczy obecnie 266 strażaków, 55 pojazdów, 4 samoloty i trzy śmigłowce, a w Karistos 77 strażaków i 3 samoloty. Z kolei na Korfu pracuje 62 strażaków, 21 pojazdów, dwa helikoptery i 2 samoloty. BBC podaje, że z wyspy Korfu ewakuowano ponad 2,5 tys. osób. Rząd w Atenach powołał specjalny zespół, który zarządza akcjami ewakuacyjnymi.

W akcji gaszenia pożarów w Attyce w Grecji biorą udział również polscy strażacy. Wyruszyli do Grecji w środę z Krakowa. W misji bierze udział 149 strażaków i 49 pojazdów z województw małopolskiego i wielkopolskiego. Na miejscu mają zostać około dwóch tygodni, w zależności od rozwoju sytuacji. Temperatura powietrza w okolicy przekracza 40 stopni w cieniu.

Grecja. Zawalił się most w nadmorskim Patras, są ofiary. Był w remoncie

Grecja. Biura podróży odwołują wycieczki, turyści z Polski ewakuowani

W niedzielę 24 lipca wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński zapewnił, że wszyscy polscy turyści przebywający na wycieczkach zorganizowanych w Grecji mieli możliwość przewiezienia do bezpiecznego, tymczasowego miejsca pobytu. Według ustaleń to około 1200 osób. Sytuację na wyspie i w całej Grecji na bieżąco monitoruje polskie MSZ i ambasada RP w Atenach. Ich komunikaty można znaleźć na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Numer alarmowego telefonu dyżurnego do polskiej ambasady w Grecji to: +30 693 655 4629.

Pożary w Grecji. Ogień pojawił się na Korfu. Jest komunikat o ewakuacji

Polskie biura podróży z powodu ogromnych pożarów w Grecji odwołują zaplanowane wycieczki. Większość z nich oferuje swoim klientom zmianę rezerwacji lub zwrot pieniędzy. O decyzjach konkretnych firm pisaliśmy w tekście "Polskie biura podróży odwołują wakacje na Rodos z powodu pożarów. Co ze zwrotem kosztów?".