Do zdarzenia doszło w niedzielę (23 lipca). Na lotnisku Port Sudan (jedynym działającym w kraju) rozbił się cywilny samolot. Przyczyną katastrofy była usterka techniczna - podaje Agencja Reutera, powołując się na komunikat sudańskiej armii.

Wojsko dodało w oświadczeniu, że samolot Antonow zepsuł się już podczas startu. W katastrofie na lotnisku w Port Sudan zginęło dziewięć osób, w tym czterech członków personelu wojskowego. Przeżyło dziecko - dziewczynka. Na ten moment nie pojawiło się więcej szczegółów.

W Sudanie od 15 kwietnia trwają starcia między armią, której dowodzi Abd al-Fattah Burhan, a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF) - Mohameda Hamdana Dagalo. Główne walki mają miejsce w Chartumie oraz w regionie Darfur.

Dagalo sprzeciwił się włączeniu jego jednostek do armii Sudanu oraz oddaniu władzy, którą współdzielił w wyniku zamachu stanu dokonanego w 2021 r. wraz z dowodzącym dziś rządowymi siłami Abd al-Fattahem al-Burhanem. Obie strony kilkukrotnie ogłaszały już zawieszenie broni, ale za każdym razem rozejm był zrywany. - To, co dzieje się w Sudanie, nie pozostanie w Sudanie. Czad i Sudan Południowy są najbardziej narażone na ryzyko potencjalnego efektu ubocznego. Ale im dłużej walka się przeciąga, tym bardziej prawdopodobne jest, że zobaczymy poważną zewnętrzną interwencję - przekazał Alan Boswell z International Crisis Group, cytowany przez Associated Press.