Oficjalne wyniki wyborów w Hiszpanii. Media: Będzie problem z utworzeniem rządu

Prawicowo-konserwatywna Partia Ludowa wygrała wybory parlamentarne w Hiszpanii dzięki zdobyciu 33,05 proc. głosów. Przekłada się to na 133 mandaty. Drugie miejsce zajęła Partia Socjalistyczna urzędującego premiera Pedro Sancheza z wynikiem 31,07 proc. poparcia. Ugrupowaniu przypadnie zatem 122 mandaty. Na podium znalazła się także skrajnie prawicowa partia Vox (12,39 proc. poparcia daje jej 33 mandaty). Lewicowe ugrupowania, startujące w bloku Sumar, które są sojusznikami Partii Socjalistycznej, zdobyły 12,31 proc. głosów i mogą liczyć na 31 mandatów, a pozostałe, regionalne ugrupowania - 28. Do godziny 7:00 w poniedziałek przeliczono 99,94 procent głósów - informuje "El Mundo".

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez ocenił, że prawica została pokonana. - Zacofany blok, który chciał cofnąć cały postęp, jaki poczyniliśmy w ciągu ostatnich czterech lat, poniósł porażkę - przekonywał. Szef zwycięskiej konserwatywnej Partii Ludowej powiedział natomiast, że spróbuje sformować rząd. - Jako kandydat partii, która zdobyła najwięcej mandatów, uważam, że moim obowiązkiem jest próba utworzenia rządu - powiedział Alberto Nunez Feijoo wyborcom zgromadzonym przed siedzibą partii w Madrycie. Do stworzenia rządu w Hiszpanii potrzebna jest zwykła większość w parlamencie, czyli 176 mandatów. Partia Ludowa i Vox mogą utworzyć koalicję, jednak do samodzielnych rządów będzie im brakować siedmiu parlamentarzystów. Mogą liczyć na wsparcie maksymalnie kilku osób z ugrupowań regionalistycznych. Oznacza to, że szanse na prawicowy rząd są niewielkie. Eksperci prognozują, że albo rozpisane będą nowe wybory bez sformowania rządu, albo powstanie bardzo chwiejny gabinet lewicy i separatystów.

Drugi co do wielkości hiszpański dziennik "El Mudno", który często wyraża poglądy centroprawicy głównego nurtu, ocenia wynik niedzielnego głosowania jednoznacznie: przyszłość Hiszpanii jest niepewna, a kraj znalazł się w rękach separatystów z Katalonii i Kraju Basków. Stołeczny dziennik uważa wynik wyborów za niekorzystny dla Hiszpanii, gdyż o sformowaniu nowego rządu zadecydują separatystyczne ugrupowania, w tym EH Bildu, w strukturach, którego działają osoby skazane za terroryzm w ramach ETA. "El Mundo" przypomniał, że ta grupa baskijskich separatystów odpowiada za przeprowadzone na terenie Hiszpanii zamachy, w których zginęło ponad 800 osób. Dziennik wskazał też prawdopodobnego kandydata na premiera w nowym rządzie - Carlesa Puigdemonta, byłego premiera Katalonii, który w po referendum niepodległościowym w 2017 roku, uznanym przez władze w Madrycie za nielegalne, zbiegł z Hiszpanii. Puigdemont był poszukiwany na podstawie wystawionego przez Hiszpanię Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA). Pierwszy ENA za byłym premierem Katalonii został wystawiony w listopadzie 2017 r. Na tej podstawie Madryt żądał od Berlina wydania Puigdemonta, którego niemiecka policja aresztowała w marcu 2018 r. kiedy wracał z Finlandii. W lipcu 2018 r. wyższy sąd krajowy w Szlezwiku-Holsztynie uznał za niedopuszczalną ekstradycję do Hiszpanii Puigdemonta w związku ze stawianym mu zarzutem rebelii. Niebawem też SN w Madrycie wycofał ENA wobec Puigdemonta, a ten wrócił do Belgii. W październiku 2019 ponownie wystawiono za nim Europejski Nakaz Aresztowania, jednak w tym samym roku Puigdemont wystartował w wyborach do Parlamentu Europejskiego i uzyskał mandat. Władze w Madrycie protestowały przeciw wynikowi głosowania i przyznaniu politykowi immunitetu.

"Po raz kolejny odeszliśmy od tego, co przewidywano" - czytamy z kolei w bardziej centrolewicowym "El Pais", również jednym z najważniejszych dzienników w Hiszpanii. Redakcja ocenia, że należy być "ostrożnym, jeśli chodzi o czytanie wyników, ale jasne jest, że duża część obywateli stwierdziła, że nie chce, aby ich prawa były deptane przez skrajną prawicę, nie chce, aby ograniczano wolności. Nie chce, aby wybory były wygrywane pod przykrywką mistyfikacji lub teorii spiskowych" - ocenia dziennik. W innym artykule wskazuje, że "jeszcze tydzień temu PP marzyła o 168 mandatach i miażdżącym zwycięstwie, które pozwoliłoby jej rządzić samodzielnie, bez Vox. Ale znacznie większy niż oczekiwano opór ze strony lewicy, z PSOE, który wbrew wszelkim przeciwnościom znacznie poprawia wyniki z 2019 r." Hiszpański kanał informacyjny telewizji publicznej rtvE stwierdza z kolei, że na stole leży "scenariusz niemożności rządzenia, po żaden blok nie ma wystarczającej większości głosów".