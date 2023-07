Pożary w Grecji. Ogień pojawił się też na wyspie Korfu. Jest komunikat o ewakuacji

"Jeśli jesteś w Santa, Megoula, Porta, Palia Perithia i Sinies, ewakuuj się teraz do Kassiopi" - przekazały przed godz. 20 Służby Łączności Ratunkowej 112 Ministerstwa ds. Kryzysów Klimatycznych i Cywilnych. Poinformowano, że w okolicy wsi Perithia na Korfu stwierdzono pożar. Zaapelowano jednocześnie o "postępowaniu zgodnie z instrukcjami władz".

Greckie służby przekazały w niedzielę po południu, że wciąż trwa trudna walka z pożarami na wyspie Rodos. Od samego rano w akcji uczestniczy m.in. 266 strażaków, kilkuset ochotników, 10 samolotów i 8 helikopterów, 49 wozów gaśniczych. Na miejscu pożary gaszą również strażacy z Polski. Jak poinformowano, w ramach ewakuacji prowadzonej na Rodos przetransportowano do tej pory do bezpiecznych miejsc 16 tys. osób drogą lądową, a 3 tys. za pomocą łodzi. Ewakuacje prowadzono z miejscowości Kiotari, Gennadi, Pylona, Laerma, Lardo, Lindos, Kalathos, Malona, Asklipieio, Pefkos, Massari, Haraki, ewakuowano również turystów z hoteli w tych rejonach (w tym Polaków).

Pożary w Grecji. Biura podróży odwołują loty na południe Rodos

Tymczasem kolejne biura podróży z Polski odwołują zaplanowane wycieczki i loty na południową część greckiej wyspy Rodos. Z kilku największych biur podróży w Polsce tylko jeden podmiot zdecydował się na całkowite odwołanie wycieczek na Rodos. Pozostali touroperatorzy proponują klientom zmianę hoteli na te położone w północnej części wyspy, która na chwilę obecną jest bezpieczna, a także zmianę terminu wycieczki lub jej kierunku.

Resort spraw zagranicznych Grecji we współpracy z ambasadami otworzył na lotnisku w Rodos centrum pomocy dla zagranicznych turystów, mające ułatwiać wylot cudzoziemcom, którzy podczas ewakuacji stracili bilety lub dokumenty. Sytuację na wyspie i w całej Grecji na bieżąco monitoruje też polskie MSZ i ambasada RP w Atenach. Ich komunikaty można znaleźć na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Numer alarmowego telefonu dyżurnego do polskiej ambasady w Grecji to: +30 693 655 4629. Według danych MSZ (stan na niedzielę, godz. 19) życie obywateli Polski nie jest zagrożone.