Wybory parlamentarne w Hiszpanii. Zwycięża centroprawicowa Partia Ludowa

Głosowanie zakończyło się o godz. 20. Sondaż exit poll Sigma Dos daje prawicy od 169 do 177 mandatów (145 do 150 dla Partii Ludowej i od 24 do 27 dla Vox). W tym samym badaniu blok lewicy uzyskał natomiast od 141 do 149 mandatów (w tym od 113 do 118 mandatów dla Socjalistycznej Partii Robotniczej premiera Pedra Sancheza). Jednocześnie sondaż GAD3 dla Mediaset daje Partii Ludowej i Vox łącznie 181 mandatów (150 dla PP i 31 dla Vox), a to oznaczałoby wspólną większość.

REKLAMA

Zobacz wideo Jarosław Kaczyński o Konfederacji: Nie wierzcie w nasze wspólne rządy

Rządzący od 2018 roku premier Pedro Sanchez zaryzykował przeprowadzenie wyborów przedterminowo, po tym, jak jego partia (Socjalistyczna Partia Robotnicza - PSOE) poniosła porażkę w majowych wyborach lokalnych, a Partia Ludowa w nich zyskała. Liderem PP jest Alberto Núñez Feijóo, były prezydent Galicji.

Wybory parlamentarne w Hiszpanii. Zwycięża Partia Ludowa

Obecnie w Hiszpanii władzę pełni mniejszościowy rząd partii socjalistycznej PSOE (120 mandatów) wraz koalicjantem, lewicową partią Unidas Podemos (35 mandatów). Rządzący wspierani są też przez pozostałe ugrupowania lewicowe w hiszpańskim parlamencie. Sytuacja, w której władzę w Hiszpanii przejmie prawa strona sceny politycznej, zdarzyłaby się po raz pierwszy od 50 lat. Partia Ludowa ma w Kongresie Deputowanych obecnie 88 przedstawicieli, a Vox - 52.