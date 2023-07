23 lipca w Hiszpanii odbywają się wybory parlamentarne. Z przedwyborczych sondaży wynika, że największą szansę na stworzenie nowego rządu będzie miała prawicowa koalicja. W niej natomiast ma znaleźć się, poza Partią Ludową, skrajnie prawicowa partia Vox, której liderem jest Santiago Abascal. Do głosowania na Vox zachęcali kilka dni temu także politycy z Europy, m.in. wicepremier Jarosław Kaczyński czy premier Węgier Viktor Orban.

Wybory w Hiszpanii. Kim jest Santiago Abascal?

Lider Voxu ma 47 lat i jest najmłodszym kandydatem wśród liderów partii w tegorocznych wyborach. Santiago Abascal urodził się w Bilbao, w Kraju Basków i już jako 18-latek wstąpił do partii politycznej - dokładnie do Partii Ludowej (Partido Popular - PP). Z jej ramienia udało mu się po raz pierwszy dostać do baskijskiego parlamentu. Miał wówczas 23 lata i z dumą mówił, że podąża tą samą drogą, co jego dziadek i ojciec, którzy byli politykami na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Abascal opuścił Partię Ludową w 2013 roku. Powodem rezygnacji z członkostwa w tym ugrupowaniu miały być różne podejścia do ruchów separatystycznych w Hiszpanii, w tym do baskijskich bojówek ETA oraz korupcji. - Jego ojciec był regionalnym liderem Partii Ludowej w Kraju Basków i promował dość ostrą politykę zwalczania terrorystów z ETA. Kilkukrotnie mu w związku z tym grożono i to w pewnym sensie ukształtowało Abascala. Dlatego jest mocnym zwolennikiem państwa unitarnego - tłumaczył w rozmowie z EURACTIV.pl Maciej Pawłowski z Instytutu Nowej Europy.

Po opuszczeniu Partii Ludowej zdecydował się na powołanie własnej partii Vox. W majowych wyborach lokalnych i regionalnych politycy z jej ramienia zwiększyli liczbę mandatów z 530 do 1663. W sondażu parlamentarnym wynik ten prezentuje się zgoła inaczej, a Vox ma zmniejszyć liczbę mandatów z 52 do 35. Partia Ludowa, która ma zdobyć najwięcej głosów, najprawdopodobniej nie będzie mogła rządzić sama, dlatego ma zwrócić się do jedynego możliwego koalicjanta, jakim jest Vox.



Prywatnie Abascal dwukrotnie się żenił. Z tych związków ma czworo dzieci.

Hiszpania. Jaki jest program wyborczy partii Vox?

Partia Vox uważa lewicowy rząd Pedro Sancheza za "wrogów Hiszpanii" i zapowiada, że po dojściu do władzy doprowadzą do zniesienia niektórych ustaw. Mają one dotyczyć głównie migracji oraz praw kobiet. Jakie inne postulaty mają politycy Vox?

Hiszpania. Usunięty dwa lata temu pomnik Jana Pawła II tematem kampanii

Jak informuje Reuters, domagają się oni:

zaostrzenia działań dotyczących separatystów z Katalonii i Kraju Basków, którzy od lat walczą o większą autonomię;

wycofania "lewicowych" regulacji wprowadzonych przez rządy Sancheza;

zaostrzenia polityki wobec uchodźców;

wydalenia "nielegalnych migrantów" i nałożenia blokady morskiej;

wzmocnienia roli Kościoła w Hiszpanii;

całkowitego zakazania aborcji;

zakazania małżeństw osób tej samej płci;

wycofania ustaw zwiększających prawa zwierząt w Hiszpanii;

uchylenia przepisów dotyczących osób transpłciowych;

wycofania ustaw dotyczących ochrony klimatu;

zamknięcia tych meczetów, które "promują radykalny islam lub dżihad";

obniżenia podatków;

cięcia wydatków publicznych;

zwiększenia ulg dla rodzin wielodzietnych.

Santiago Abascal wielokrotnie uderzał w swoich wystąpieniach w osoby LGBT, organizacje feministyczne i ekologów, prowadząc do zaostrzenia się konfliktów społecznych. W sprawach wartości prezentuje bardzo konserwatywne poglądy, jednak deklaracje dotyczące finansów i gospodarki są liberalne. Jak zauważa Reuters, aby wprowadzić niektóre ze zmian proponowanych przez Vox, konieczna byłaby zmiana hiszpańskiej konstytucji, a na to rząd raczej nie będzie miał większości.



Santiago Abascal, jako wzór skrajnie prawicowego polityka, traktuje premierkę Włoch Giorgię Meloni. Według niego polityczka udowodniła, że skrajna prawica "nie ma rogów ani ogona, ani nie gryzie".