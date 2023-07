W weekend w niemieckiej prasie pojawiło się wiele artykułów, dotyczących wyborów w Hiszpanii oraz coraz większej liczby państw, w których władzę przejmują prawicowe ugrupowania. Prawicowo-konserwatywna partia Partido Popular chce po wyborach utworzyć koalicję ze skrajnie prawicową partią Vox. "Za swojego sojusznika uważa też antyunijną partię z polski - PiS" - możemy przeczytać w "Süddeutsche Zeitung". Warto dodać, że nagranie z Jarosławem Kaczyńskim, który wzywa do głosowania na partię Vox, krąży w mediach społecznościowych. Internauci zauważyli, że Vox przez pomyłkę pomyliło wicepremiera ze zmarłym Lechem Kaczyńskim, nazywając go byłym prezydentem RP.

Niemcy przestrzegają przed skrajną prawicą. "Poddają w wątpliwość demokrację, prowokują, prześladują mniejszości"

Joachim Kappner w "Süddeutsche Zeitung" zauważa, że jedną z ofiar sprzymierzenia się władzy ze skrajnie prawicowymi ugrupowaniami były Stany Zjednoczone. Partia republikańska, zamiast sprzeciwić się radykalizmowi wśród swoich polityków, zawarła z nimi sojusz, a następnie uległa ich presji. "Sprzedała swoją duszę" - napisał Kappner dodając, że podobne błędy popełniają teraz konserwatywne ugrupowania w całej Europie. Jak dodaje niemiecki publicysta, "nie ma co szukać szczęścia w sojuszach z prawicowymi populistami".

Kappner uważa, że w Niemczech skrajnie prawicowa partia AfD jest utrzymywana przez inne ugrupowania na uboczu, co może być związane z traumą tego kraju po 1933 roku. Wówczas prawica uznała, że wejdzie w sojusz z Hitlerem, nie spodziewając się tego, że przejmie on pełną władzę. Według publicysty konserwatyści w innych krajach nie mają tego doświadczenia, przez co wykazują się "głupią beztroską" i nie mają żadnych skrupułów, przed sprzymierzaniem się ze skrajną prawicą i ugrupowaniami, które mają faszystowskie "naleciałości". Za przykład podał Włochy oraz Hiszpanię.

"Konserwatyści powinni bronić państwa prawa i wartości demokratycznych, a te są solą w oku dla prawicowych populistów i ultranacjonalistów. Kto wchodzi z nimi w koalicje, ten wybiera partnerów, którzy w społeczeństwie poddają w wątpliwość demokrację, stale prowokują, prześladują mniejszości, wprowadzają ksenofobię i wzywają do wyjścia ze wspólnoty wolnego świata, jaką jest Unia Europejska" - pisze dalej Kappner.

Prawicowe rządy w Europie oczami Niemców. "Mowa jest nie tylko o Polsce Andrzeja Dudy"

Kappner zaznacza, że raczej nie dojdzie w Europie do powtórki ze skrajnie nacjonalistycznymi rządami, ale zauważa, że takie koalicje prowadzą do demontażu wolności. Według niego można to obserwować w Polsce, Turcji, Izraelu i na Węgrzech.

W "Tageszeitung" Reiner Wandler pisze o tym, że rządy w tych krajach zakazują flag LGBTQ na budynkach publicznych, mniejszości kulturowe mają problem z organizowaniem spektakli czy pokazów filmowych i są atakowane z powodu rzekomej "homoseksualnej propagandy". Rządy tych krajów mają obniżać wagę problemów dot. przemocy seksualnej czy zmian klimatu. Zamiast tego zajmują się wprowadzaniem coraz bardziej restrykcyjnych reform wymiaru sprawiedliwości. "Mowa jest nie tylko o Polsce Andrzeja Dudy, Węgrzech Viktora Orbana czy Włoszech Giorgii Meloni, ale też o tym, co może stać się w Hiszpanii" - dodaje Wandler.

I zauważa, że jeśli prawica wygra wybory w tym kraju, to "ponad jedna trzecia mieszkańców UE żyłaby pod niedemokratycznymi rządami prawicowych ekstremistów". Wandler obawia się też, że po wygraniu partii PP i połączeniu z Vox, w Hiszpanii dojdzie do złagodzenia polityki wobec skutków dyktatury Franco, a te były ogromne i niektóre sprawy do teraz wychodzą na jaw.



Tak było m.in. gdy dorosłe osoby dowiadywały się, że jako niemowlęta były porywane przez zakonnice od swoich rodziców, którzy żyli w regionach, gdzie dominowała lewica i byli oddawani "prawicowym opiekunom". Biologicznym rodzicom wmawiano, że dziecko zmarło i nie pozwalano im nawet na pochówek. Proceder ten trwał aż 40 lat. Do tej pory odkrywane są też masowe, nieoznaczone groby, w których chowani byli partyzanci walczący z armią Franco.



Wybory w Hiszpanii odbywają się w niedzielę 23 lipca.