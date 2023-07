Grecja. Ewakuacja Polaków z Rodos. Turysta: Wylądowaliśmy w holu, koczuje tam mnóstwo ludzi

Na Rodos wybuchł pożar lasów, który zmusił do ewakuacji tysiące ludzi. Jak podaje Informacyjna Agencja Radiowa, ponad 3,5 tysiąca osób wywieziono z wyspy drogą morską. Gazeta.pl rozmawiała z Polakiem przebywającym w Grecji. Mężczyzna opowiedział o trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się m.in. polscy turyści oraz zrelacjonował przebieg ewakuacji.

Polacy są ewakuowani z Rodos. "Siedzieliśmy na dworze i w pewnej chwili zaczął lecieć na nas popiół"

Mężczyzna opisał, w jaki sposób turyści zostali poinformowani o konieczności ewakuowania się z hotelu, w którym byli zakwaterowani. - Przylecieliśmy z żoną z Wrocławia w piątek, o 9 byliśmy w hotelu. Wtedy niby wszystko było ok, cały czas nas uspokajali. Poszliśmy do pubu na drinka. Siedzieliśmy na dworze i w pewnej chwili zaczął lecieć na nas popiół. To już nas zaniepokoiło. Następnego dnia mieliśmy spotkanie z rezydentem z biura Rainbow o 12.30. Poinformowano nas, że oferują wszystkie wycieczki dookoła wyspy, w każdy zakątek. Gdy byliśmy na plaży, zobaczyliśmy dym niedaleko od nas. Około 15 byliśmy już w hotelu, uznaliśmy, że nie ma sensu wychodzić na zewnątrz. Po około 3,5 godz. przyjechał autobus Rainbow i nas zabrał - relacjonował mężczyzna.

Wyjechali na wymarzone wakacje. TUI nie pozwoliło im wrócić do domu

Biuro podróży Rainbow poleciło turystom jedynie, aby "spakowali najważniejsze rzeczy i przygotowali się do ewentualnej ewakuacji" związanej z "niebezpieczeństwem wynikającym z dymu". W recepcji hotelu turyści nie mogli otrzymać żadnych informacji, ponieważ tamtejsi pracownicy nie wiedzieli o konieczności przeprowadzenia ewakuacji.

Grecja. Ewakuacja Polaków z Rodos. Polski turysta: Nie ma pryszniców, nie ma gdzie się wykąpać

Polak opowiedział również o warunkach, w jakich przebywają obecnie turyści. - Wylądowaliśmy w holu hotelu, nikt nic nie wiedział. Koczuje tam mnóstwo ludzi. Niektórzy kupowali dzieciom materace, żeby mogły się wyspać nie na podłodze, tylko na materacach. Łazienka jest jedna, wspólna, nie ma pryszniców, nie ma się gdzie wykąpać - stwierdził turysta. Polacy otrzymali informację, że "nie wiadomo, jak długo jeszcze potrwa ta sytuacja", więc rząd grecki wygospodarował specjalne pomieszczenie, do którego turyści zostaną przeniesieni. Zapewniono, że będą tam mieli zdecydowanie bardziej komfortowe warunki.

Fala afrykańskiego upału. Grecja obawia się pożarów. Włochy wydają alerty

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński poinformował, ilu Polaków jest ewakuowanych z Grecji. - Trwa ewakuacja polskich turystów z zagrożonej pożarami części Rodos. Ich szacowana liczba to ok. 1200 osób, z większością mamy kontakt przez biura podróży - przekazał Jabłoński cytowany przez portal polskieradio24.pl za PAP.