Łukaszenka w zielonym dresie nagle przyleciał do Rosji. W niedzielę rozmowy z Putinem

W porcie lotniczym Petersburg-Pułkowo Łukaszenka był witany przez gubernatora Petersburga Aleksandra Begłowa i gubernatora obwodu leningradzkiego Aleksandra Drozdenkę.

Służba prasowa Łukaszenki przekazała, że samozwańczy prezydent przybył do Rosji z "roboczą wizytą". 23 lipca mają się odbyć zaplanowane wcześniej rozmowy Łukaszenki z Władimirem Putinem. "Tradycyjnie dla spotkań przywódców Białorusi i Rosji w agendzie jest szeroki wachlarz tematów najważniejszych i kluczowych dla stosunków dwustronnych: kwestie bezpieczeństwa, kwestie międzynarodowe, współpraca gospodarcza, realizacja programów sojuszniczych, wspólny sprzeciw wobec bezprawnych nacisków i sankcji oraz wiele innych" - czytamy.

Parlament Europejski wezwał MTK do wydania nakazu aresztowania Łukaszenki

We wtorek deputowani Parlamentu Europejskiego przyjęli rezolucję o sytuacji na Białorusi, w której oskarżyli reżim Aleksandra Łukaszenki o prowadzenie polityki represji i systematycznych naruszeń praw człowieka. Wezwali do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, wśród których są prawnicy, działacze związkowi, dziennikarze i obrońcy praw człowieka. Parlament Europejski wezwał Międzynarodowy Trybunał Karny do wydania nakazu aresztowania Aleksandra Łukaszenki za wywóz na Białoruś dzieci ukraińskich z okupowanych przez Rosję terytoriów Ukrainy. Wcześniej Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina i Marii Lwowej-Biełowej, pełnomocnika Federacji Rosyjskiej do spraw dzieci.

Białoruś. Łukaszenka będzie aresztowany? Tego chce Parlament Europejski

W rezolucji eurodeputowani zaznaczyli, że z powodu prześladowań politycznych ponad 300 tysięcy Białorusinów wyjechało z kraju. Władze Białorusi wywierają presję na mniejszości narodowe, przede wszystkim na Polaków i Litwinów, a także na język białoruski. Eurodeputowani podkreślili, że reżim Aleksandra Łukaszenki współpracuje z Rosją w różnych dziedzinach i de facto przekształcił Białoruś w satelitę Federacji Rosyjskiej. Zwrócili się do Parlamentu Europejskiego o wypracowanie ogólnej strategii zachowania niepodległości Białorusi i przejścia tego kraju do demokracji.