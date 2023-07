100 tys. Rosjan koło Kupiańska. W ciągu doby uderzyli tam aż 536 razy. "Ukraińcy są gotowi"

Sławomir Wysocki w rozmowie z Wirtualną Polską przyznał, że znajduje się około 15 kilometrów od frontu w kierunku łymańsko-kupiańskim. - Napięcie jest bardzo wzmożone. Artyleria działa praktycznie 24 godziny na dobę, co chwilę słychać wybuchy w oddali - powiedział w rozmowie z Żanetą Gotowalską-Wróblewską. Mężczyzna, który do Ukrainy transportuje niezbędny sprzęt wojskowy uważa, że Rosjanom "nie będzie łatwo" na tym odcinku frontu. - Linie obrony są bardzo dobrze przygotowane. Mimo tego, że zmobilizowano ok. 100 tys. żołnierzy, Rosjanie wcale nie będą wchodzić w Kupiańsk jak w masło - uważa Polak.

Wojna w Ukrainie - co się dzieje na froncie wschodnim? "Rosjanie nie będą wchodzić w Kupiańsk jak w masło"

Jak dodał Wysocki, w ostatnich dniach widać wzmożony ruch ukraińskich wojsk. Dalej podkreślił też, że w Kupiańsku nie czuć "oddechu Rosjan na plecach". - To nie jest tak, że rządzi strach. Armia ukraińska jest przygotowana do tego, że Rosjanie będą próbowali odbić Kupiańsk i dojść do rzeki. Ukraińcy są gotowi - podkreśla Polak.

Według Wysockiego w pozostałych miastach regionu kupiańskiego życie przebiega normalnie. - Paniki czy obawy, że Rosjanie w szybki sposób odbiją to, co zostało w tamtym roku zdobyte przez Ukraińców, nie ma - zauważył rozmówca WP.pl. Dalej jednak dodał, że wśród Ukraińców pojawiają się opinie, że Kupiańsk może być "drugim Bachmutem", jednak zamiast strachu Ukraińcy wykazują się mobilizacją i determinacją, by obronić miasto. - Ludzie wierzą w Ukrainę, wierzą w swoich żołnierzy - podkreślił.

Rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk armii ukraińskiej Serhij Czerewaty przekazał, że na kierunku łymańsko-kupiańskim znajduje się potężna grupa nawet 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Niedaleko linii frontu ma się też znajdować 900 czołgów i 370 wyrzutni rakietowych. Czerewaty dodał, że tylko ostatniej doby w tym regionie najeźdźcy przeprowadzili 536 ataków. Dla porównania, w szczytowej fazie wojny w Afganistanie siły sowieckie liczyły 120 tys. żołnierzy.

- Tak, grupa wroga jest duża. Tak, należy wziąć pod uwagę jej wielkość. Ale ta liczba nie jest wskaźnikiem zagrożenia ani powodem do strachu, ale wręcz przeciwnie. Jest wskaźnikiem dumy w Siłach Obronnych Ukrainy - zaznaczył Czerwaty. Ukraińskim wojskom udało się odbyć Kupiańsk rok temu. Miasto to jest ważne dla Rosjan, ponieważ zbiegają się w nim szlaki zaopatrzeniowe na front w Donbasie.