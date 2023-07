Nada Bosanac ma 69-lat i na co dzień mieszka w Sztokholmie. Jak co roku wybrała się na wakacje do rodzinnej Serbii, gdzie zabrała ze sobą także dwa psy. Podczas poprzednich podróży ze zwierzętami nie było żadnych problemów. Tym razem jednak suczka Lora była w ciąży. Zwierzę urodziło szczeniaki na promie, który wypłynął z Gdańska do Nynashamn w Szwecji.

REKLAMA

Zobacz wideo W wakacje Polacy nagminnie pozbywają się zwierząt

Mieszkanka Sztokholmu musiała zgodzić się na eutanazję swoich psów. Na promie urodziły się szczenięta

- Byłam w szoku. Szczenięta urodziły się wcześniej, niż się spodziewałam - powiedziała Nada Bosanac w rozmowie z Aftonbladet. Kilka godzin później prom zacumował w szwedzkim porcie. Z oczywistych względów szczeniaki nie miały wydanych paszportów ani wymaganych szczepień. Podczas kontroli okazało się, że także suczka Lora i pies Lexi nie miały odpowiednich paszportów (były one wydane w Serbii), chociaż podczas poprzednich podróży nikt nie kwestionował tych dokumentów.

W porcie stawili się urzędnicy celni oraz weterynarze. Ci pierwsi zdecydowali, że zwierzęta nie zostaną wpuszczone do kraju. Szwedzka Rada Rolnicza podjęła też decyzję, by uśpić szczenięta i suczkę Lorę, która kilka godzin wcześniej urodziła. - Lora była bardzo szczęśliwa i dumna ze szczeniąt, ale wszystko to jej odebrano. Weterynarz kazał mi położyć szczenięta na ziemi, ale ja chciałam, żeby po raz ostatni były z matką. Położyłam je obok niej i zaczęły skomleć, bo Lora została uśpiona jako pierwsza - przekazała Bosanac.

Złoty Rolex z diamentami ukradziony Polakowi. Próbowano dogonić złodziei

"Wiedział, że coś jest nie tak. Wzięłam go na spacer, dałam jeść. Zlizywał moje łzy"

Urzędnik Erik Ringstrom powiedział szwedzkim dziennikarzom, że psom nie wolno podróżować, zanim nie skończą tygodnia oraz w ciągu tygodnia od urodzenia szczeniąt. Według szwedzkich przepisów ani Lora, ani jej szczenięta nie mogły więc zawrócić ze Szwecji lub być gdzieś przewiezione na kwarantannę. Nada Bosanac próbowała jeszcze uratować Lexiego - chciała to zrobić, znajdując prom do Polski, jednak następnego dnia żaden nie odpłynął. Dlatego urzędnicy zdecydowali, że Lexi też musiał być uśpiony.

- Wiedział, że coś jest nie tak. Wzięłam go na spacer, dałam jeść. Zlizywał moje łzy, a ja go całowałam w głowę, zanim zdążył odejść - powiedziała Nada. Wszystkie zwierzęta zmarły na rękach swojej właścicielki, chociaż urzędnicy kazali jej postawić je na ziemi, przed ich eutanazją. 69-latka przyznała, że wręcz błagała urzędników, by zmienili decyzję. Ci jednak się nie zgodzili. - To była moja jedyna radość. Zabrali mi to. Naprawdę nie chce mi się już żyć. Od trzech dni płaczę. Moje serce jest złamane. One były jak moje dzieci, były dla mnie wszystkim - dodała.

Pies zamknięty w nagrzanym samochodzie. Uwolnili go policjanci

Erik Ringstrom dodał, że każdy pies musi posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie i badania krwi, które wykażą, że zwierzę wytworzyło wystarczającą liczbę przeciwciał przeciwko wściekliźnie. Eutanazja ma być "ostatecznością". Kwarantannę natomiast zwierzęta mogą przechodzić tylko na lotnisku Arlanda.