Do zdarzenia doszło w czwartek 20 lipca, niedługo po godzinie 21, w ogródku restauracyjnym należącym do lokalu przy via Medina w Neapolu we Włoszech. Zaatakowany turysta z Polski jadł wówczas kolację z żoną, małymi dziećmi oraz przyjaciółmi.

Nieznani dotąd sprawcy ukradli Polakowi wartościowy zegarek, który był na jego nadgarstku. Złoty Rolex wysadzany dziewięcioma brylantami to koszt 75 tysięcy euro. Przy obecnym kursie za taki zegarek trzeba byłoby zapłacić aż 339 tysięcy złotych.

"Turysta został zaatakowany przez jednego z dwóch młodych mężczyzn, którzy zaplanowali akcję na skuterze" - czytamy w "Il Riformista". Jak dodaje włoski portal, Polak rzucił się w pościg za złodziejami, którzy z dużą prędkością uciekali na skuterze wzdłuż Via Calata San Marco. Turyście próbowali pomóc także kelnerzy restauracji, niestety na próżno. Po pogoni Polak wrócił do stolika, przy którym zostawił rodzinę i znajomych, gdzie oczekiwał na przyjazd policji.

Według ustaleń śledczych, dwaj mężczyźni najpierw rozpoznawali teren przy ulicy, gdzie znajduje się wiele restauracji. Wówczas mieli zauważyć złoty zegarek na ręku polskiego turysty. Obecnie analizowane są nagrania z monitoringu, które mają pomóc ustalić sprawców tego zdarzenia. Nieoficjalnie wiadomo, że kradzież dokonana była "gołymi rękami", a złodzieje nie używali żadnych narzędzi, by odpiąć zegarek.

Jak dodają włoskie media, hotele w Neapolu w 2022 roku ruszyły z kampanią, która zachęcała odwiedzających to miasto do tego, by nie pojawiać się na ulicach w biżuterii lub z drogimi zegarkami na nadgarstkach. Niektóre z hoteli oferowały nawet podróbki zegarków, których utrata nie przyniosłaby większych strat.