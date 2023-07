Wołodymyr Zełenski powiedział, że most Krymski to cel Ukraińców. "Musi zostać zneutralizowany"

Wołodymyr Zełenski przyznał, że most Krymski jest celem dla ukraińskich sił zbrojnych. Prezydent Ukrainy powiedział, że obiekt "musi zostać zneutralizowany", ponieważ stanowi ważny element rosyjskiej logistyki związanej z transportem broni na Krym. Zełenski ogłosił również, jakie są plany Ukraińców dotyczące Półwyspu Krymskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie da się dziś przyjąć Ukrainy do NATO". Stanowcza deklaracja Andrzeja Dudy

Wołodymyr Zełenski: Most Krymski to wrogi obiekt zbudowany poza prawem międzynarodowym

Zełenski wypowiedział się na temat stosunku Ukraińców do mostu Krymskiego 21 lipca podczas Aspen Security Forum, o czym możemy przeczytać na portalu suspilne.media. - Dla nas jest to wrogi obiekt, zbudowany nielegalnie, poza prawem międzynarodowym i obowiązującymi normami. Dlatego to jest nasz cel, który musi zostać zneutralizowany, ponieważ przynosi wojnę, a nie pokój - stwierdził Wołodymyr Zełenski, zwracając się do uczestników forum za pośrednictwem łącza wideo.

Zełenski przesadził na szczycie NATO? USA chciały zmienić zapisy

Jak pisaliśmy, ukraińskie media informowały, że eksplozja na moście Krymski, do której doszło 17 lipca, była operacją Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. "Szef SBU Wasyl Maluk stwierdził, że most Krymski jest całkowicie uzasadnionym celem dla Ukrainy i obiecał ujawnić szczegóły unikalnych operacji specjalnych po zwycięstwie" - przekazała "Ukraińska Prawda".

Pożar w bazie wojskowej na Krymie. Ewakuacja tysięcy ludzi

Zełenski mówi, że Krym jest suwerennym terytorium Ukrainy, który trzeba wyzwolić spod okupacji Rosji

Prezydent Ukrainy podkreślił, że most Krymski jest bardzo ważny dla Rosji. Zełenski powiedział, że obiekt ten stanowi element szlaku transportowego, którym Rosjanie dostarczają amunicję i broń na front wojny w Ukrainie. Ukraiński przywódca dodał, że sytuacja ta prowadzi do militaryzacji Krymu przez Rosjan. Wołodymyr Zełenski podkreślił też, że Półwysep Krymski wchodzi w skład suwerennego terytorium Ukrainy. Zełenski zapewnił, że Ukraińcy będą dążyć do wyzwolenia tego terenu spod okupacji Rosji, a sprawowanie kontroli nad Krymem uznał za niezbywalne prawo ukraińskiego narodu.