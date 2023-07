Tekst jest aktualizowany



Tony Bennett urodził się 3 sierpnia 1926 r. w Nowym Jorku, był synem emigranta z Włoch i Amerykanki włoskiego pochodzenia. Pierwszym przebojem artysty był utwór "Because of You", który podbijał listy przebojów w 1951 r. Dużą popularnością cieszyły się później m.in. "Cold, Cold Heart", "Rags to Riches" i "Stranger in Paradise". Bennett w połowie lat 50. zaczął zdobywać dzięki temu międzynarodową sławę.