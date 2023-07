Hiszpania. Na plaży znaleziono ciało dziecka bez głowy. Nowe ustalenia ws. dziewczynki

W miejscowości Roda de Bera w prowincji Tarragona w północno-wschodniej Hiszpanii pracownik ekipy sprzątającej natrafił na ciało dziecka. Jak poinformowały 11 lipca lokalne media, w tym dziennik "El Pais", zwłoki były "pozbawione głowy i w stanie zaawansowanego rozkładu". Plażowicze, którzy rozmawiali z dziennikarzami, twierdzą, że widzieli je już dzień wcześniej (10 lipca), ale nie reagowali, bo sądzili, że "to tylko lalka".

Hiszpania. Dziewczynka miała około sześć miesięcy

Policja wszczęła śledztwo w celu ustalenia tożsamości i pochodzenia dziecka, a zwłoki zostały zabezpieczone do sekcji i analizy DNA. Na początku media podawały, że znalezioną ofiarą jest chłopiec w wieku dwóch-trzech lat. Teraz eksperci medycyny sądowej poinformowali, że to dziewczynka, która miała nie więcej niż sześć miesięcy. Prawdopodobnie przebywała w wodzie od dwóch tygodni do dwóch miesięcy - podaje "The Mirror".

Dziecko imigrantów? W pierwszej połowie 2023 roku zginęło 951 osób

"Brak górnej części tułowia dziecka utrudni ustalenie okoliczności śmierci" - pisze "The Mirror". Jak przekazał burmistrz Roda de Bera Pere Virgili, istnieje duże prawdopodobieństwo, że dziewczynka należała do grupy migrantów z Afryki, którzy płynęli na drewnianej łódce z Algierii. W kwietniu wszyscy utonęli w rejonie Balearów. Zginęło 15 osób.

Z ustaleń pozarządowej organizacji Caminando Fronteras wynika, że w pierwszej połowie 2023 roku podczas próby przedostania się do Hiszpanii drogą morską zginęło 951 migrantów, w tym 49 dzieci.