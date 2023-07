Policja Miami-Dade poinformowała w oświadczeniu o aresztowaniu 18-letniej matki, która za pomocą strony internetowej próbowała wynająć płatnego zabójcę do zamordowania jej 3-letniego syna. Kobieta została aresztowana w miniony wtorek. Kolejnego dnia 18-latka stanęła przed sądem, gdzie postawiono jej zarzuty nakłaniania do morderstwa oraz użycia urządzenia telekomunikacyjnego do celów niezgodnych z prawem.

USA. 18-latka chciała pozbyć się 3-letniego syna. Wynajęła płatnego zabójcę

Według informacji przekazanych przez śledczych w miniony wtorek skontaktował się z nimi mężczyzna, który prowadzi fałszywą stronę internetową oferującą wynajem płatnego zabójcy. Pierwotnie platforma została stworzona wyłącznie dla żartu, jednak z czasem realnie zaczęła przyczyniać się do zapobiegania popełnieniu przestępstwa. Twórca strony zgłosił, że skontaktowała się z nim kobieta, która chciała zlecić morderstwo swojego dziecka. 18-latka wzbudziła obawy mężczyzny po tym jak z pełną dokładnością wypełniła formularz, w którym przesłała nie tylko zdjęcie 3-letniego chłopca i dokładny opis jego lokalizacji, ale także poprosiła o możliwie jak najszybsze zabranie i zamordowanie syna. Na ostateczny termin wykonania zlecenia wyznaczyła czwartek.

W swoim "zamówieniu" 18-latka podała fałszywe nazwisko, jednak udostępniła także prawdziwy numer telefonu. Według informacji przekazanych przez amerykańską telewizję CNN funkcjonariusze policji wytropili kobietę za pomocą adresu IP oraz podanego wcześniej numeru telefonu. Przed aresztowaniem 18-latki jeden z detektywów nawiązał kontakt z kobietą. Wymienił z nią serię SMS-ów, w których podawał się za płatnego zabójcę. Podejrzana potwierdziła w wiadomościach swoją prośbę wysłaną za pomocą formularza. Zgodziła się także zapłacić 3 tys. dolarów za wykonanie "usługi".

18-latka chciała ratować swój związek

18-latka została zatrzymana i doprowadzona na przesłuchanie do Departamentu Policji Miami-Dade, w którym przyznała się do zarzucanych jej czynów. Jej dziecko na co dzień mieszkało z babcią. Matka miała przekazać policji, że była w związku z osobą, której nie spodobało się to, że ma syna, przez co doszło do zerwania. Z tego powodu planowała pozbyć się 3-latka. Jak przekazało CNN, kobieta "zatrudniając zabójcę do zamordowania jej syna, myślała, że będzie w stanie ożywić swój związek".