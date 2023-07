Wagnerowcy przy polskiej granicy. Ćwiczą z armią białoruską. Ekspert: Prężenie muskułów

Żołnierze należący do grupy Wagnera biorą udział w ćwiczeniach białoruskiej armii. Szkolenia wojskowe odbywają się pod Brześciem na Białorusi, to jest zaledwie około 4 km od polskiej granicy. Zdaniem eksperta jest to przejaw typowego "radzieckiego modelu zachowania".

REKLAMA

Zobacz wideo W Polsce powstaną magazyny broni NATO. "Taka decyzja została podjęta"

Grupa Wagnera ćwiczy z białoruską armią. Od Polski dzieli żołnierzy niecałe 5 km

O przeprowadzaniu ćwiczeń wojskowych w newralgicznej lokalizacji poinformowało otwarcie samo Ministerstwo Obrony Białorusi. Na oficjalnym profilu na Facebooku resort publikuje zdjęcia szkolonych żołnierzy i ich wypowiedzi w formie krótkich relacji z poligonu szkoleniowego.

"Przez cztery dni na poligonie w Brześciu z udziałem bojowników PKW Wagner odbywają się zajęcia ze szkolenia taktycznego i specjalnego. Szkolenie wojskowe w Siłach Zbrojnych idzie pełną parą" - brzmi treść jednego z informacyjnych wpisów.

"Instruktorzy z PMC są cały czas z nami i służą dobrą radą. Opowiedzieli mi, jak się kryć, jak podejmować obronę, jak bronić się przed bezzałogowymi statkami powietrznymi, jak postępować przeciwko DRG, gdy zostaną wykryci podczas inspekcji zasadzek lub terenów ufortyfikowanych" - cytuje jednego z uczestników ćwiczeń wojskowych Ministerstwo Obrony Białorusi.

Grupa Wagnera coraz liczniej dociera na Białoruś. Co z polską granicą?

Białoruś ćwiczy wojsko przy granicy z Polską. Ekspert: Propagandowa próba wywołania poczucia zagrożenia

Zdaniem pułkownika rezerwy Macieja Matysiaka, eksperta fundacji Stratpoints będącego również byłym zastępcą szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, takie działanie można określić mianem "prężenia muskułów".

- Nie uważam, by same ćwiczenia były zagrożeniem dla Polski. To propagandowa próba wywołania poczucia zagrożenia i podniesienia znaczenia Białorusi. To udawanie, że ten kraj jest partnerem rosyjskim. Cała akcja jest chęcią wywołania presji wobec wschodniej flanki NATO. To radziecki model zachowania, gdzie ćwiczenia są straszakiem - uspokajał w rozmowie z Wirtualną Polską.