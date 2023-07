W Moskwie w środę (19 lipca) odbyło się spotkanie grupy "Rosja - Kraina Możliwości". Jest to organizacja założona w 2018 roku, której celem ma być pomoc obywatelom w rozwijaniu ich pomysłów biznesowych. Tym razem towarzyszył jej Władimir Putin.

Co się dzieje z Władimirem Putinem? Rozmowa z Iwanem rozbudziła spekulacje

Uliana Japparowa, blogerka, która w mediach społecznościowych pisze o Rosji i Ukrainie, opublikowała na Twitterze nagranie ze spotkania. Na wideo widać, jak Putin rozmawia z ubranym w mundur Iwanem Sztokmanem. Mężczyzna opowiada o swojej drodze zawodowej - z pracownika piekarni stał się właścicielem firmy w branży IT i zastępcą burmistrza miasta Niżny Nowogród (obw. niżnonowogrodzki położony w europejskiej części kraju). Wyznaje również, że chce dołączyć do wojska, co wyraźnie zainteresowało dyktatora.

- Teraz ważą się losy mojego kraju - wyjaśnia. - W końcu jest to walka o przyszłość twoich i naszych dzieci - komentuje Putin, a następnie pyta o dzieci. - Najmłodszy ma dziewięć lat, a starszy 23 - odpowiada mu Iwan. - Widzisz, masz dwójkę dzieci, najmłodsze ma trzy lata - mówi prezydent. "Prezydent najwyraźniej na trzy dzieli również informacje o zmarłych na wojnie" - skomentowała Uliana Japparowa.

Putin bredzi o prezentach od Stalina dla Polski. "Znaczące ziemie"

Zdrowie dyktatora. Nowotwór, choroba Parkinsona, a teraz... demencja

Władimir Putin, myląc wiek dziecka Iwana, rozbudził kolejne spekulacje. Analitycy podejrzewają, że dyktator ma problemy z pamięcią i cierpi na demencję. Choroba ta wpływa na percepcję i zachowanie. Może się również objawiać rosnącym upośledzeniem uwagi, mowy, zdolności poznawczych, a także orientacji.

Putin odejdzie z powodu problemów zdrowotnych? "Bild" o nowej postaci

Doniesienia na temat stanu zdrowia Putina pojawiają się od początku ataku Rosji na Ukrainę, o czym wielokrotnie pisaliśmy na portalu Gazeta.pl. Zdaniem wielu ekspertów, którzy powołują się na informatorów z Kremla czy służby wywiadu, dyktator choruje na nowotwór, ma objawy choroby Parkinsona i bierze sterydy (anaboliczne albo kortykosteroidy). Inni podejrzewają u niego schizofrenię (zaburzenia, związane z błędnym postrzeganiem rzeczywistości, często prowadzącym do psychozy). Doniesienia te nie zostały jednak potwierdzone, niektórzy twierdzą, że mogą one stanowić element rosyjskiej propagandy informacyjnej.