Jak informuje strona ukraińska, w nocy z czwartku na piątek w rejonie Odessy słychać było wybuchy. Poprzedniej nocy z kolei Rosjanie dokonali ataku na samo miasto, co było trzecią nocą z rzędu, kiedy ostrzeliwali Odessę, po tym jak Rosja ogłosiła wycofanie się z Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej. Ukraińscy wojskowi poinformowali, że siły rosyjskie zniszczyły budynek administracji portu morskiego w Odessie w centrum miasta. Uszkodzone zostały też budynki mieszkalne. Ukraińskie źródła przekazały także, że rosyjskie pociski uszkodziły budynek chińskiego konsulatu w Odessie.

ISW o rosyjskich atakach na ukraińskie porty. "Chcą wymusić ustępstwa"

Instytut Badań nad Wojną w swoim raporcie ocenił, że nieustające "rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę portową oraz groźby eskalacji morskiej są prawdopodobnie częścią wysiłków Kremla, aby wykorzystać wyjście Rosji z Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej i wymusić daleko idące ustępstwa ze strony Zachodu".

Amerykański think tank zauważa, że Władimir Putin oświadczył w środę 19 lipca, iż Rosja jest gotowa do "natychmiastowego powrotu do umowy zbożowej, jeśli wszystkie wcześniej uzgodnione warunki udziału Rosji w inicjatywie zostaną spełnione, a strony przywrócą 'pierwotną, humanitarną istotę umowy'". Rosyjski przywódca oskarżył kraje zachodnie o wykorzystywanie umowy zbożowej, aby europejskie przedsiębiorstwa mogły czerpać zyski kosztem rosyjskich. Putin twierdził, że elementy umowy zbożowej doprowadziły do około 30-40 proc. zniżki na rosyjskie zboże na światowych rynkach, co spowodowało, że rosyjscy rolnicy stracili 1,2 miliarda dolarów, a rosyjscy producenci nawozów nawet 2 miliardy dolarów.

"Rosja stara się zintensyfikować podziały" między Ukrainą i Europą

Jak zauważa Instytut, wysocy rangą urzędnicy europejscy stwierdzili, że Unia Europejska stara się transportować więcej ukraińskiego zboża transportem drogowym i kolejowym, aby zrekompensować wycofanie się Rosji z umowy dotyczącej zboża z Morza Czarnego. Pięć krajów Europy Środkowej - Polska, Węgry, Rumunia, Słowacja i Bułgaria - wezwało w środę 19 lipca do przedłużenia zakazu importu zboża z Ukrainy co najmniej do końca roku. Premier Mateusz Morawiecki tego samego dnia ogłosił, że Polska utrzyma zakaz eksportu ukraińskiego zboża do 15 września, nawet jeśli UE nie zgodzi się na jego przedłużenie.

"Rosja prawdopodobnie stara się również nasilić podziały między ukraińskimi i środkowoeuropejskimi rządami, ponieważ Ukraina i Zachód szukają sposobu na przekierowanie eksportu zboża" - ocenia ISW w raporcie.

Przypomnijmy, że w czwartek 20 lipca premier Ukrainy Denys Shmyhal potępił decyzję Polski o przedłużeniu zakazu importu ukraińskich zbóż. W jednym wpisie skrytykował Polskę i Rosję. "W tym krytycznym czasie Polska zamierza nadal blokować eksport ukraińskiego zboża do UE. To nieprzyjazne i populistyczne posunięcie, które poważnie wpłynie na globalne bezpieczeństwo żywnościowe i gospodarkę Ukrainy" - napisał na Twitterze ukraiński szef rządu. Odniósł się również do zerwanego przez Moskwę porozumienia zbożowego. "Rosja zakłóciła inicjatywę zbożową, niszcząc infrastrukturę naszych czarnomorskich portów i po raz kolejny prowokując światowy kryzys żywnościowy" - wskazał w tym samym wpisie.

