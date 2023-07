Zobacz wideo Na kogo zagłosujesz w nadchodzących wyborach? [SONDA]

W marcu 2021 r. władze Galicji zdecydowały się na usunięcie pomnika Jana Pawła II znajdującego się na Monte del Gozo nieopodal Santiago de Compostela. Jako przyczynę decyzji wskazano zły stan monumentu spowodowany upływem czasu i warunkami pogodowymi. Jak wówczas podawał portal Vatican News, grupa księży i wiernych rozpoczęła starania o przywrócenie monumentu na to samo miejsce lub umieszczenie go w całkowicie nowej lokalizacji. Według nich władze Galicji celowo doprowadziły do zniszczenia pomnika i wykorzystały pandemię koronawirusa, aby go po cichu usunąć.

Hiszpania. Usunięty pomnik Jana Pawła II wrócił jako temat kampanii

W ostatnim czasie do sprawy wróciła prawnicza organizacja Abogados Cristianos, która sama siebie przedstawia jako "fundację chrześcijańskich prawników" (organizacja jest niekiedy porównywana do polskiego Ordo Iuris). Fundacja zamieściła zdjęcie terenu, na którym znajdował się pomnik papieża przed i po jego demontażu. "Feijoo nie zadrżała ręka, aby zniszczyć ten pomnik" - czytamy we wpisie. Alberto Nuneza Feijoo jest szefem centroprawicowej Partii Ludowej, wcześniej zaś stał na czele rządu regionu Galicji, gdzie znajdował się pomnik. Pomnik, jak twierdzą prawicowi politycy i organizacje, miał zostać przywrócony po dwóch latach. Feijoo oskarża się o niedotrzymanie obietnicy.

Polska Agencja Prasowa zwraca uwagę, że temat pomnika papieża Polaka pojawił się w kampanii wyborczej przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi w Hiszpanii. Cytowane przez PAP prawicowe gazety podają, że demontaż monumentu to dowód na postępujące "pogaństwo Europy". Niespełnioną obietnicę Feijoo mają wypominać też politycy partii Vox.