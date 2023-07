Chiny. Były rolnik trzymał cielęta na balkonie na piątym piętrze bloku

W prowincji Syczuan w południowo-zachodnich Chinach mieszka były rolnik, który postanowił hodować krowy w mieście. Mężczyzna trzymał siedem cieląt na balkonie mieszkania na piątym piętrze bloku. Zwierzęta zostały stamtąd zabrane po interwencji lokalnych władz, które otrzymały zawiadomienie w tej sprawie od sąsiadów hodowcy. Choć mieszkańcy bloku narzekali na hałas i nieprzyjemny zapach powodowany przez krowy, część internautów z wyrozumiałością komentowała zachowanie byłego rolnika, wskazując powody, dla których mógł postępować w ten sposób.

Krowy trzymane na balkonie ważyły nawet 20 kg. Gdy usunięto zwierzęta, Chińczyk próbował je przemycić z powrotem

Władze miasta Nanchong, w którym doszło do niecodziennej sytuacji, przekazały, że zwierzęta zostały usunięte z bloku 14 lipca, o czym możemy przeczytać w "South China Morning Post". Według lokalnego polityka Zhang Dayo cielęta ważyły od 10 do 20 kg. Jedna z osób komentujących tę informację stwierdziła, że "to przynajmniej dowód na dobrą jakość budynku".

Z relacji mieszkańca osiedla w Nanchong wynika, że krowy przebywały na balkonie tylko jeden dzień, ponieważ sąsiedzi, zirytowani miauczeniem i odorem wydzielanym przez cielęta, szybko zareagowali na ich obecność w bloku. Chińskie media poinformowały natomiast, że od momentu usunięcia zwierząt zarządca nieruchomości i pracownicy ochrony toczą walkę z hodowcą, ponieważ ten próbuje przemycić z powrotem krowy do swojego mieszkania.

Chiny. Mężczyzna, który trzymał krowy na balkonie, to były rolnik przesiedlony ze wsi do miasta

Wiele osób komentujących te doniesienia było zszokowanych całą sytuacją i krytykowało mężczyznę za trzymanie zwierząt w takich warunkach. Niektórzy podkreślali jednak, że należy odnosić się do zachowania byłego rolnika z większą wyrozumiałością.

Wskazywano, że mężczyzna został przesiedlony do miasta z położonej nieopodal wsi, co może wyjaśniać jego nawyki. Autor jednego z komentarzy zauważył, że "tamtejsi ludzie spędzili całe życie na wsi i byli przyzwyczajeni do hodowania drobiu i sadzenia warzyw na swoich podwórkach", sugerując, że mężczyzna mógł w analogiczny sposób podejść do kwestii trzymania krów w swoim nowym mieszkaniu.