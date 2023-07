Ukraińcy użyli zakazanej broni. Nie żyje znany rosyjski bloger wojskowy

W czwartek "The Washington Post" poinformował, że Ukraińcy wykorzystują na froncie amunicję kasetową. Gazeta, powołując się na anonimowego ukraińskiego urzędnika, przekazane pociski wystrzelono, aby rozbić rosyjskie okopy, które "spowalniały ukraińskie siły, próbujące odzyskać terytorium". "Oprócz pozycji na linii frontu w południowo-wschodniej Ukrainie amunicja kasetowa ma być również używana w pobliżu kontrolowanego przez Rosję miasta Bachmut" - podaje "WP".

Ukraińskie kanały informacyjne donoszą, że w czasie takiego ostrzału miał zostać zlikwidowany rosyjski bloger i wojskowy Mychajło Łuczyna.

Wcześniej dowódca 57 Brygady, Ołeksandr Bakulin przekazał, że pociski tego rodzaju są potrzebne, aby zadać maksymalne straty rosyjskiej piechocie. O tym, że pociski znajdują się w okolicach Bachmutu w ostatnim czasie informował nieoficjalnie ekspert wojskowy Ołeksandr Musijenko.

Dlaczego stosowanie amunicji kasetowej jest zakazane?

Stosowanie amunicji kasetowej jest zabronione w ponad stu krajach świata. Pociski tego rodzaju rozpadają się na małe ładunki, które mogą razić ludzi na dużym obszarze. Jeśli ładunek nie wybuchnie, to może stwarzać zagrożenie przez wiele lat. 30 maja 2008 podczas konferencji w Dublinie podpisano porozumienie dotyczące zakazu używania bomb kasetowych. Konwencja o zakazie użycia amunicji kasetowej weszła w życie 1 sierpnia 2010 i obowiązuje łącznie 123 państwa. Umowy nie podpisały m.in. Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny i Polska.

Wojna w Ukrainie - sytuacja na froncie

Rosja trzeci dzień z rzędu atakuje za pomocą rakiet i dronów południe Ukrainy. Rosjanie uderzyli w portowe miasta Odessę i Mikołajów powodując tam zniszczenia i raniąc cywilów Według ukraińskich władz ataki Rosjan to szantaż związany z zerwaną przez Rosjan umową zbożową. Co najmniej 18 osób rannych, w tym pięcioro dzieci - to wstępny bilans ostrzału stolicy jednego z południowych obwodów Ukrainy - Mikołajowa. Uszkodzonych zostało pięć bloków mieszkalnych.

W Odessie uszkodzony został budynek w centrum miasta, a w obwodzie odeskim magazyny. Jak informuje rzecznik Sił Obrony Południa kpt. Natalia Humeniuk - Rosjanie użyli dronów, ale też rakiet wystrzelonych z samolotów, wyrzutni naziemnych i okrętów, w tym okrętu podwodnego. Jak podkreśliła, są to ataki skierowane także na infrastrukturę portową i rozpoczęły się po zerwaniu przez Rosję umowy zbożowej. Obecnie, jak zaznaczyła kpt Humeniuk - przybrał on formę szantażu ogniowego.

Rosja 17 lipca nie przedłużyła umowy pozwalającej na eksport ukraińskiego zboża drogą morską. Jednocześnie ostrzegła, że będzie uznawać wszystkie statki płynące do ukraińskich portów na Morzu Czarnym za potencjalne jednostki wojskowe.