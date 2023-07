Kai Bronson pomógł uratować odwodnionych turystów przebywających w górach w Stanach Zjednoczonych, o czym napisał portal timesofsandiego.com. Rowerzysta pojechał do ratowników, aby przekazać im informacje na temat osób potrzebujących pomocy. Nie wrócił jednak z powrotem, ponieważ stracił przytomność. Mężczyznę odnaleziono, ale nie zdołano uratować jego życia.

Rowerzyści ocalili turystów, którzy nie mieli wody ani jedzenia. 24-letni Kai pojechał z kolegą do ratowników

Jak możemy przeczytać na portalu nbcsandiego.com, do zdarzenia doszło 15 lipca w górach Jacumba na terenie Kalifornii. 24-latek przebywał na pustynnym obszarze razem z innymi rowerzystami. W pewnym momencie grupa spotkała czterech wyczerpanych turystów, którzy nie mieli wody ani jedzenia.

Część grupy została razem z turystami, a Kai oraz jego kolega pojechali w kierunku ratowników, którzy otrzymali zawiadomienie w tej sprawie. Przekazali im, gdzie znajdują się osoby czekające na interwencję służb. Choć napotkani przez rowerzystów turyści wykazywali oznaki odwodnienia oraz dolegliwości związanych z panującymi w rejonie gór Jacumba upałami, ratownicy zdołali udzielić im niezbędnej pomocy.

USA. 24-letni rowerzysta wiele razy upadał, a następnie odłączył się od kolegi. Zmarł w karetce

Po pokonaniu trasy dzielącej go od ratowników, Kai był bardzo zmęczony. Podczas drogi powrotnej, 24-latek wiele razy upadał, a w pewnym momencie odłączył się od swojego kolegi. Rozpoczęto poszukiwania mężczyzny. Gdy odnaleziono 24-latka, Kai był nieprzytomny. Rowerzysta został przetransportowany do karetki pogotowia. Ratownicy nie zdołali go uratować i mężczyzna zmarł.