Wielka Brytania. Niezwykły kot codziennie pomaga swojej właścicielce. Nie był nawet szkolony

Dwuletni kot z Chesterfield (Wielka Brytania) o imieniu Zebby został mianowany kotem roku przez organizację Cats Protection. Pupil należy do 66-letniej Genevieve Moss z niepełnosprawnościami i wspiera kobietę podczas codziennych czynności. W przeciwieństwie do innych zwierząt, które pomagają swoim opiekunom, kot nie został wyszkolony, a pomimo tego wykazuje niezwykłe umiejętności.

Wielka Brytania. Kot pomaga swojej właścicielce z niepełnosprawnościami

Według doniesień BBC kot stuka niesłyszącą i niemówiącą 66-latkę, aby poinformować ją o dźwiękach takich jak dzwonek do drzwi lub dzwonienie telefonu. - Bez mojego aparatu słuchowego nic nie słyszę, ale teraz mam Zebby'ego do pomocy - powiedziała Genevieve Moss w rozmowie z BBC. - Przychodzi i stuka mnie, gdy dzwoni telefon, a wtedy mogę włączyć aparat słuchowy i odebrać połączenie. W nocy, jeśli pojawi się niezwykły hałas, uderzy mnie w głowę, aby mnie obudzić i dać mi znać - wyjaśniła seniorka. Ponadto kot przynosi pocztę z wycieraczki i zanosi swojej właścicielce kapcie.

- Zebby jest wyjątkowy, nigdy nie znałam takiego kota jak on. Uwielbia być blisko mnie, gdziekolwiek jestem - opowiedziała kobieta i dodała, że ma ze zwierzakiem bliską więź i nie chciałaby radzić sobie bez niego. - Życie na własną rękę i bycie głuchym oznacza, że życie może być samotne, ale nie z Zebbym w pobliżu, on jest moim bohaterem - stwierdziła seniorka. Kot został doceniony również przez ekspertów z Cat Protection, którzy stwierdzili, że jest on przykładem wpływu zwierząt na życie ludzi. Organizacja zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie z uroczystości, na której Zebby otrzymał nagrodę.

Kot Zebby zrobił wrażenie na ekspertach i został wybrany na kota roku. "Wiedzieliśmy, że jest kimś wyjątkowym"

Kot został wybrany spośród czterech finalistów w kategorii Family Fur-ever po publicznym głosowaniu. Następnie panel ekspertów i celebrytów, wśród których był piłkarz Scott Miller i lekarz weterynarii dr Scott Miller ukoronował zwierzaka. Zebby wygrał trofeum i pakiet nagród, wśród których znalazł się kupon do sklepu zoologicznego o wartości 200 funtów. - Od chwili, gdy przeczytaliśmy jego formularz zgłoszeniowy, wiedzieliśmy, że Zebby jest kimś wyjątkowym - oznajmił organizator wydarzenia National Cat Awards i dodał, że ta historia podkreśla potężną więź, jaka istnieje między ludźmi a ich kotami.