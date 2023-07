Chile. Urzędnicy przypisali mężczyźnie cudze dzieci, pomylili nazwiska. Żona wyrzuciła go z domu

Urzędnicy myśleli, że Leonardo Sepulveda Rodriguez i Leonardo Rodriguez Sepulveda to jedna osoba. W rzeczywistości jednak są to dwaj mężczyźni pochodzący z różnych krajów - Chile oraz Wenezueli. Każdy z nich ma dwoje dzieci. Urzędnicza pomyłka sprawiła, że Chilijczykowi przypisano również potomków Wenezuelczyka. Gdy żona Rodrigueza dowiedziała się o rzekomym sekrecie swojego męża, wyrzuciła go z domu.

3 Fot. pexels.com / Vojtech Okenka / Twitter / David A. Zuniga Vera Otwórz galerię Na Gazeta.pl