Szokujące znalezisko na plaży. "Czy to łożysko"? Niewiele osób zgadło, co jest na zdjęciu

Na plaży w Seaham (Wielka Brytania) 14 lipca zaobserwowano nietypowe zjawisko w pobliżu wody. Osoba, która je zauważyła, postanowiła zrobić zdjęcie, które wywołało wiele emocji wśród internautów. "Czy to łożysko?" - skomentowała jedna z osób, a wiele innych pisało, że miały podobne skojarzenia. Wygląd stworzenia nie przypomina bowiem popularnych organizmów żyjących na co dzień w wodzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Prąd rozrywający wciąga w głąb morza. Bądź uważny, gdy jesteś na plaży

Wielka Brytania. Na plaży pojawiło się zaskakujące stworzenie. To meduza zwana bełtwą festonową

Gazeta "The Northern Echo" zamieściła zdjęcie stworzenia w swoich mediach społecznościowych i wskazała, że tajemniczy organizm to bełtwa festonowa. Jest ona największą meduzą na świecie, która występuje w Oceanie Atlantyckim i Morzu Północnym. Średnica ciała tego krążkopława może wynieść do dwóch metrów, jednak przeciętnie osiąga do 50 cm.

Ubarwienie stworzenia jest różnorodne, najczęściej można zaobserwować żółtawe i błękitne. Osobniki młodociane posiadają bledsze odcienie tych barw. Spod parasola zwisają włosowate czułki, które są zwykle zgrupowane w ośmiu pękach. Meduza znaleziona na plaży w Wielkiej Brytanii posiadała ciemniejsze barwy, niż pozostali przedstawiciele jej gatunku.

Brytyjka zwolniona z kary za aborcję. "Wymaga współczucia, a nie kary"

W ubiegłym tygodniu spacerowicze zaobserwowali bełtwę festonową na plażach Whitley Bay i South Shields w północno-wschodniej Anglii. Kompozytorka Anna Appleby szła wraz ze swoją mamą wieczorem wzdłuż plaży w kierunku latarni morskiej St Mary's. W pewnym momencie kobiety natknęły się na ogromną meduzę wyrzuconą na piasek. - Nie wiedziałam, czy to globalne ocieplenie, czy dziwaczny incydent, to było dość imponujące. Szczerze mówiąc, byłam naprawdę zaskoczona - powiedziała kobieta w rozmowie z portalem ChronicleLive.

Sinice odpuściły nad Bałtykiem. Problem pojawia się w innych miejscach

Czy meduza jest niebezpieczna? Stworzenie występuje również w Morzu Bałtyckim

Meduza jest powszechnie spotykana w zimniejszych wodach, a fale często wyrzucają ją na plaże w Wielkiej Brytanii podczas letnich miesięcy. Jak informuje portal Ekologia.pl, stworzenie pojawia się również zimą w przybrzeżnych wodach Bałtyku. Jednak meduza nie stanowi zagrożenia dla życia człowieka, ale bliskie spotkanie z nią może być bolesne. Organizacja Wildlife Trusts zaleca, aby obserwować stworzenia, ale nie dotykać ich ze względu na ryzyko poparzenia. W przypadku, kiedy dojdzie do dotknięcia meduzy, należy opłukać ciało, aby zmniejszyć obrzęk. Jeśli jest on poważny, należy niezwłocznie udać się do lekarza.