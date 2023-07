Ministerstwo Obrony Białorusi wydało w czwartek rano komunikat, w którym przekazano, że białoruska armia kontynuuje wspólne szkolenie z najemnikami Grupy Wagnera, której przewodniczy Jewgienij Prigożyn. "W ciągu tygodnia jednostki sił operacji specjalnych wraz z przedstawicielami Wagnera będą przeprowadzać zadania szkoleniowe i bojowe na poligonie 'Brzeski'" - przekazało białoruskie ministerstwo w komunikacie. Poligon ten położony jest w obwodzie brzeskim. Z kolei sam Brześć jest położony zaledwie 13 kilometrów od Terespola, gdzie znajduje się przejście graniczne między Polską a Białorusią.

Polskie MON o ćwiczeniach Grupy Wagnera: Monitorujemy sytuację

Do kwestii ćwiczeń przy polskiej granicy odniosło się w rozmowie z PAP Ministerstwo Obrony Narodowej. - Na bieżąco monitorujemy sytuację i jesteśmy przygotowani na rozwój różnych scenariuszy - przekazano w czwartek po południu.

We wtorek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że podjął decyzję o przerzuceniu na wschód Polski dwóch grup bojowych. - Z jednej strony mamy do czynienia z atakiem rosyjskim na Ukrainę, toczy się tam wojna. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z zagrożeń z terytorium Białorusi. Dziś wiemy, że wagnerowcy są w Białorusi. Obecność amerykańska jest najlepszą metodą na odstraszanie agresora - mówił Błaszczak. - Chcę podkreślić, że przede wszystkim Wojsko Polskie broni naszej Ojczyzny. Stąd moja decyzja o przerzuceniu na wschód Polski żołnierzy z 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej i 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, aby wzmocnić granicę - zaznaczył szef resortu obrony.

- Widzimy sporo wysiłków Rosji i Białorusi, by rozbudzać emocje i straszyć nas wagnerowcami. W tej sprawie zagrożeń nie lekceważymy, ale też nie wpadamy w panikę - przekazał w rozmowie z tvp.info Stanisław Żaryn, pełnomocnik rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP. Jak dodał, "naszą odpowiedzią jest jednoznaczne wzmocnienie naszej granicy z Białorusią oraz spokojny monitoring tego, co wagnerowcy na Białorusi będą robić i ilu ich tam ostatecznie trafi".

Kreml o szkoleniu wagnerowców: To budzi niepokój

Kwestię ćwiczeń Grupy Wagnera skomentował także Kreml. Dmitrij Pieskow stwierdził, że jest to sprawa, której Kreml będzie się przyglądać. - Prace trwają. Niewątpliwie jest to powód do niepokoju. Rzeczywiście, agresywność Polski, takie wrogie nastawienie zarówno do Białorusi, jak i Federacji Rosyjskiej jest rzeczywistością. Oczywiście jest to powód do zwiększonej uwagi - wypowiadał tradycyjne propagandowe formułki rzecznik Kremla, cytowany przez państwową agencję RIA Novosti.

Przypomnijmy, że to Rosja 24 lutego 2022 roku dokonała pełnoskalowej napaści na suwerenny sąsiedni kraj. Jednocześnie od pewnego czasu rosyjskie i białoruskie media oraz politycy starają się także rzucać na Polskę oskarżenia o wrogość wobec Rosji czy Białorusi.

