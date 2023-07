Nowy Dom Polski w Jerozolimie, czyli "mała ojczyzna dla przybywających do Ziemi Świętej", prowadzą i zamieszkują siostry elżbietanki. Klasztor położony jest w dzielnicy Me’a Sze’arim, którą zamieszkują głównie ortodoksyjni Żydzi, co ostatnimi czasy intensywnie manifestują.

Izrael. Eskalacja konfliktu. Klasztor "tarczą do rzucania kamieniami"

Relacje między elżbietankami a rodowitymi mieszkańcami zawsze były napięte. W ostatnich tygodniach doszło jednak do ich pogorszenia. Siostra Róża w rozmowie z PAP wyznała, że kiedy zakonnice wychodzą na ulice, spotykają się z wrogością, a nawet przemocą. Są opluwane czy wyzywane. Mieszkańcy pod bramą domu zostawiają śmieci, zepsute jedzenie - pisze "Gość Niedzielny". Agresja na tym się nie kończy.



Z 16 na 17 czerwca mężczyzna rzucił dużym głazem w drzwi posesji. Następnej nocy miał miejsce podobny incydent, a kilka dni później młodzi Żydzi zrobili sobie z polskiego klasztoru "tarczę do rzucania kamieniami" - opisała siostra. Po krótkim spokoju mieszkańcy uderzyli z podwójną siłą. Wtargnęli na dziedziniec i zdewastowali m.in. masywne drzwi antywłamaniowe.

"Na szczęście żadna z posługujących w Domu sióstr nie ucierpiała, nie zniszczono wnętrz, kaplicy, itp. Te ataki są częścią szerszego zjawiska agresji, z jaką spotykają się chrześcijanie w Ziemi Świętej, przede wszystkim ze strony ortodoksyjnych Żydów" - napisały 17 lipca na Facebooku elżbietanki.

Atak na Dom Polski w Jerozolimie. "Sprawcy czują się bezkarni"

Co na to policja? Siostra Róża stwierdziła, że współpraca z organami ścigania również nie należy do najłatwiejszych. Funkcjonariusze rozkładają ręce i wolą trzymać się "najlepiej z daleka". W zgłoszeniu ostatniego ataku pomogła Fundacja "The Religious Freedom Data Center". Dzięki nim interwencja funkcjonariuszy była błyskawiczna. Zatrzymali i postawili zarzuty zdewastowania Domu Polskiego dwóm mężczyznom w wieku 18 i 24 lat. Więcej na ten temat w artykule:

Mimo to siostra Róża jest przygotowana na kolejne ataki. Oceniła, że poprawa nastąpi, kiedy zmieni się mentalność organów ścigania. - Chowanie głowy w piasek, sprawia, że sprawcy czują się bezkarni - dodała.

Paweł Jabłoński: MSZ docenia szybką reakcję Izraela

Na działania Izraela zareagował wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. "Ministerstwo Spraw Zagranicznych docenia szybką reakcję Państwa Izrael na naszą interwencję w obronie Domu Polskiego w Jerozolimie i zatrzymanie podejrzanych o atak" - napisał w mediach społecznościowych. Polityk wyraził także nadzieję, że sprawa zostanie rozwiązana w odpowiedni sposób, "a działania izraelskiej policji i innych izraelskich służb zapewnią bezpieczeństwo siostrom elżbietankom i innym chrześcijanom w Jerozolimie".

Nasilające się ataki na chrześcijan, zwłaszcza w Jerozolimie, potępił prezydent Izraela Izaak Herzog. Nazwał je "prawdziwą hańbą". - Całkowicie potępiam przemoc we wszystkich jej formach, wymierzoną przez małą i ekstremistyczną grupę w święte miejsca wiary chrześcijańskiej i przeciwko chrześcijańskim duchownym w Izraelu - powiedział.