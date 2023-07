Prometeusz na barkach tysięcy bezimiennych. Na sukces Oppenheimera pracowały rzesze

Naukowcy pracujący pod kierownictwem Oppenheimera byli bardzo ważną, ale również bardzo nieliczną elitą Programu Manhattan. Przez trzymany w tajemnicy program budowy broni jądrowej w ciągu zaledwie czterech lat przewinęło się ponad pół miliona ludzi. W szczytowym momencie było ich jednocześnie 125 tysięcy. Naukowcy stanowili ułamek tej liczby. Nigdy nie było ich więcej niż 2 tysiące. Historia powstania amerykańskiej bomby atomowej to głównie historia zdolności dostrzeżenia szansy i zmobilizowania ogromnego potencjału przemysłowego, aby ją wykorzystać.

REKLAMA

Ekscentryczny lewak i zasadniczy generał

Naukowcy z USA nie byli jakoś szczególnie zaawansowani w dziedzinie fizyki jądrowej. Praktycznie do wybuchu II wojny światowej w tej kwestii dominowali Europejczycy. Henri Bacquerel, Maria i Pierre Curie, Ernest Rutheford, Niels Bohr, Otto Hahn, James Chadwick, Enrico Fermi… To wszystko wybitni naukowcy ze Starego Kontynentu, których odkrycia dały podwaliny teoretyczne pod późniejsze prace nad bronią jądrową. Nie bez powodu w Wielkiej Brytanii i USA po wybuchu II wojny światowej poważnie obawiano się, że kontrolująca większość Europy III Rzesza będzie w stanie jako pierwsza wykorzystać tę bazę teoretyczną do stworzenia broni wykorzystującej energię rozszczepienia atomu. Na szczęście nie zdołała, ponieważ nieludzką i agresywną polityką odstraszyła od siebie większość naukowców, którzy masowo uciekli do USA, a Hitler nie rozumiał szansy tkwiącej w atomie.

Pomimo tego wizja nazistowskiej bomby jądrowej była żywa. Dzięki niej grupa naukowców, w której pierwsze skrzypce grali Leo Szilard i wspierający go swoim autorytetem Albert Einstein, zdołała przekonać władze USA w 1939 roku do poważnego zajęcia się tematem, co w 1942 roku doprowadziło do rozpoczęcia ogromnego programu budowy broni jądrowej. Programu Manhattan, zarządzanego przez US Army i generała Leslie Grovesa, który z szeregu proponowanych mu osób, na szefa naukowej części przedsięwzięcia wybrał właśnie Oppenheimera. Uznawano to wówczas za ryzykowne posunięcie. Oppenheimer był relatywnie mało znanym lewicującym naukowcem bez szczególnych osiągnięć (nie miał na koncie nagrody Nobla), ani bez doświadczenia w koordynowaniu pracy dużych zespołów. Generała przekonała jednak pasja i ambicja, z jakimi oddawał się on powierzonym zadaniom (choć nigdy nie na długo), oraz bardzo szeroka wiedza z zakresu fizyki teoretycznej. Obie cechy istotne, kiedy chodzi o zarządzanie pośpiesznym skokiem w nieznane, a tym był projekt Manhattan.

Całością zarządzał jednak Groves, który był przeciwieństwem Oppenheimera. Absolutnie skoncentrowany na zadaniu, solidny, z niewyczerpaną energią, świetnymi zdolnościami organizacyjnymi, wyczuciem ludzi, ale też bardzo wymagający, szorstki w obyciu i obcesowy. Liczyło się zadanie i tylko ono. Jak ktoś nie spełniał jego oczekiwań, biada mu. Postawienie go na czele programu Manhattan było kolejnym kadrowym strzałem w "10" w tej historii (choć nie był pierwszym wyborem, otrzymał to stanowisko dopiero po kilku miesiącach działania programu i niezadowoleniu Waszyngtonu ze skuteczności pierwszego szefa, pułkownika Jamesa Marshalla). Sprawne zarządzanie przedsięwzięciem o takiej skali było nie lada wyzwaniem. Zbudowanie w trzy lata zupełnie pionierskiego i, jak na swoje czasy, zupełnie awangardowego przemysłu produkcji materiałów rozszczepialnych, było wielkim osiągnięciem. I to właśnie pochłonęło większość wysiłku całego programu. Około 90 procent funduszy. Na prace teoretyczne, badawcze i projektowe w wykonaniu naukowców pod wodzą Oppenheimera wydano niecałe 4 procent. Cóż bowiem po nawet najlepszym projekcie bomby, kiedy nie ma jej z czego zbudować.

Bardzo drogie sprzątanie amerykańskiego Czarnobyla. Nowy raport

Fabryki na niepewnych fundamentach

Problemem było to, że za najlepsze do militarnego zastosowania uznano izotop uranu-235 i izotop plutonu-239. Pierwszy występujący w naturze w mikroskopijnych ilościach (mniej niż procent naturalnego uranu), a drugi w ogóle. Do budowy bomby potrzeba było natomiast od kilku do kilkudziesięciu kilogramów w zależności od typu. Naturalny uran, w którym dominuje izotop U-238, trzeba było poddać obróbce, nazwanej wzbogaceniem, aby to U-235 stał się dominujący. Pluton w ogóle trzeba było wyprodukować, wystawiając uran na odpowiednie dozy promieniowania, po czym jeszcze wyizolować w toku wysoce toksycznego procesu chemicznego. Kiedy w 1942 roku na dobre zaczynano program Manhattan, to wszystko było teorią, popartą jedynie podstawowymi eksperymentami. Trzy lata później działały duże zakłady wzbogacania uranu i produkcji plutonu, zatrudniające 80 tysięcy ludzi. To dzięki temu Oppenheimer mógł zapisać się w historii.

Wyjątkowo szybkie postępy były możliwe dzięki temu, że cały program Manhattan był jedną wielką pokerową zagrywką. Postawiono ogromne środki i zasoby na technologie, które były dopiero w powijakach i nie mogło być pewności, że zadziałają na skalę przemysłową. Budowano wielkie zakłady równocześnie z opracowywaniem ich kluczowych elementów, a liczne początkowe problemy rozwiązywano w biegu. To co współcześnie uznajemy za standard, czyli drobiazgowe i stopniowe opracowywanie technologii oraz metod jej zastosowania do produkcji, czy liczne testy i weryfikacje, w programie Manhattan wyrzucono za okno. Nie było czasu. Kiedy jakąś metodę produkcji materiałów do budowy bomb uznano za potencjalnie obiecującą, natychmiast zaczęto stawiać dużą fabrykę. Pieniądze i ekonomia były kwestią drugorzędną. Program Manhattan miał najwyższy priorytet przydzielania materiałów i siły roboczej oznaczony kodem AAA-1. Dostawał więc to, co było potrzebne.

Kiedy w 1942 roku przyszło decydować, jakimi metodami najlepiej będzie wzbogacać uran, zadecydowano, że wszystkimi uznawanymi za dające jakiekolwiek nadzieje powodzenia. Z plutonem było łatwiej, bo była tylko jedna znana metoda. Na przełomie 1942 i 1943 roku zaczęto więc równolegle budować dwa duże kompleksy produkcyjne. Dla uranu w Oak Ridge w Tennessee na wschodzie USA i dla plutonu w Hanford w stanie Waszyngton na zachodzie kraju. Jednocześnie tworzono odizolowaną centralną placówkę badawczą dla naukowców w Los Alamos w stanie Nowy Meksyk. Każde z tych miejsc był odludziem, co było warunkiem koniecznym z racji wymogów tajności.

Najgorsza praca świata? Rozbrajali bomby jądrowe

Zniechęcenie, strach i pieniądze

Oznaczało to jednak konieczność stworzenia praktycznie od podstaw całej infrastruktury i miejsc zakwaterowania dla dziesiątek tysięcy pracowników. Wielu z nich mieszkało na placu budowy, bo dla zaoszczędzenia czasu najpierw stwarzano możliwość zakwaterowania ludzi, a dopiero później kończono budowę docelowej infrastruktury. W wojennych latach dominowała prowizorka. - Płace były ponadprzeciętne. Jakoś musieli próbować zatrzymać ludzi w Hanford. To była jedyna pozytywna strona tej pracy. No i tanie zakwaterowanie - wspominał w rozmowie z "The Atomic Heritage Foundation" Jerry Saucier, operator reaktora.

Kattie Strickland, która pracowała jako sprzątaczka w zakładzie K-25 w Oak Ridge (wzbogacanie gazowe, które wymagało absolutnej czystości całej maszynerii, wobec czego zakład był sprzątany na okrągło na błysk) i jak twierdzi, utrzymywała tamtejszą betonową podłogę w stanie "lustro", wspomina też o strachu. Pracownikom nie mówiono, przy czym pracują. Wszystko było tajemnicą. Wielu z nich miało podstawowe wykształcenie. Nie brakowało analfabetów. Krążyły więc domysły na temat tego, do czego służy ta cała futurystyczna maszyneria. - Kiedy to pierwszy raz włączyli, wszyscy się śmiertelnie bali. Nikt nie wiedział, czy zadziała dobrze, czy nie. Uruchomili wszystko na raz i nawet mężczyzna, który nadzorował całe prace, nie wiedział, co będzie. Na szczęście było dobrze. Naprawdę wszyscy strasznie się bali. Gdybym wtedy mogła, to bym rzuciła tę pracę i uciekła do domu - wspominała kobieta. Na miejscu trzymała ją jednak wyjątkowa w tych czasach szansa zarobku dla osoby takiej jak ona, czyli niewykształconej młodej czarnoskórej kobiety.

Pomimo specjalnych płac rotacja pracowników była bardzo wysoka. Ludzie masowo nie wytrzymywali tempa pracy, ostrych norm, tajemniczości i spartańskich warunków życia. To jednak ich praca sprawiła, że wiosną 1945 roku do Los Alamos zaczęły napływać bezcenne kilogramy plutonu i wzbogaconego uranu. Z nich stworzono eksperymentalny ładunek Gadget, który zdetonowano w trakcie testu Trinity, bombę Little Boy zrzuconą na Hiroszimę, oraz Fat Man, która spadła na Nagasaki. Po wojnie Oppenheimer i większość jego naukowców szybko porzuciła prace nad bronią jądrową. Zbudowany ogromnym wysiłkiem przemysł jądrowy pozostał i ciągle rozbudowywany produkował coraz więcej materiałów dla coraz większej liczby bomb.