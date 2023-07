Szef MI6 o kulisach końca buntu Prigożyna. "Putin musiał ratować własną skórę"

Zobacz wideo Co w przypadku nuklearnego ataku Rosji? Duda: Państwa NATO stosownie odpowiedzą

Zachodnie agencje wywiadowcze były powściągliwe w komentowaniu nieudanej rebelii wagnerowców, z obawy przed dostarczeniem jakichkolwiek informacji Rosji, by ta wykorzystała je w prowadzonej równolegle do działań militarnych wojnie dezinformacyjnej - podkreśla CNN. Amerykańska stacja podkreśla tym większą wagę oceny szefa wywiadu brytyjskiego MI6, który wypowiedział się na temat Jewgienija Prigożyna i porozumienia, które zawarł z Władimirem Putinem.

Jeśli spojrzysz na zachowanie Putina tego dnia [24 czerwca - przyp red], Prigożyn zaczął jako zdrajca przy śniadaniu. Ułaskawiono go w okolicach kolacji, a kilka dni później zaproszono go na herbatę. To trudne do zinterpretowania

- mówił szef MI6 w Pradze. Richard Moore podkreślił, że "Putin nie walczył z Prigożynem. Zawarł umowę, aby ratować własną skórę i wykorzystał do tego usługi przywódcy Białorusi". CNN podkreśla, że porozumienie było dla gospodarza Kremla "upokarzające".

MI6 o kulisach porozumienia Putin-Prigożyn. "Lojalność szybko odebrana"

Brytyjczycy z MI6 ocenili, że słabość zdradzona przez Putina w weekend, kiedy Grupa Wagnera usiłowała przeprowadzić w Rosji rebelię, była "szokująca". Moore wyraził "pewne zdumienie wstrząsami wokół Kremla podczas tego weekendu oraz szybkością, z jaką lojalność wobec Prigożyna została mu odebrana, a chwilę później zwrócona". Zapytany o szczegóły miejsca pobytu lidera wagnerowców, Moore odpowiedział, że Prigożyn "krąży" i "pozostaje na powierzchni".

Przypomnijmy - "marsz na Moskwę" zainicjowany przez przywódcę wagnerowców rozpoczął się w nocy z piątku na sobotę (z 23 na 24 czerwca). Jak twierdził Prigożyn, jego ludziom udało się dostać na odległość 200 km od stolicy bez rozlewu krwi. Po negocjacjach, w których ważną rolę miał odegrać Alaksandr Łukaszenka, wagnerowcy zrezygnowali z planu dotarcia do Moskwy. Tym samym pucz potrwał niespełna dobę. Rebelia Jewgienija Prigożyna wywołała konsternację wśród członków moskiewskiej elity, którzy zastanawiają się, jak to możliwe, że najemnikom z Grupy Wagnera tak łatwo udało się wejść do Rostowa nad Donem i zająć tam centrum dowodzenia rosyjską armią w Ukrainie. Następnie buntownicy rozpoczęli marsz na stolicę Rosji. Kilkanaście godzin po upadku puczu pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że wagnerowcy udali się do Białorusi.

W czwartek rano Ministerstwo Obrony Białorusi wydało w czwartek rano komunikat. Poinformowano w nim, że białoruska armia kontynuuje wspólne szkolenie z najemnikami Grupy Wagnera, której przewodniczy Jewgienij Prigożyn. "W ciągu tygodnia jednostki sił operacji specjalnych wraz z przedstawicielami Wagnera będą przeprowadzać zadania szkoleniowe i bojowe na poligonie 'Brzeski'" - przekazało białoruskie ministerstwo w komunikacie. Poligon ten położony jest w obwodzie brzeskim. Z kolei sam Brześć jest położony zaledwie 13 kilometrów od Terespola, gdzie znajduje się przejście graniczne Polski z Białorusią. Więcej w poniższym tekście:

