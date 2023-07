Strzelanina w Auckland przed Mistrzostwami Świata. Są ofiary. FIFA złożyła "najgłębsze kondolencje"

Dwie osoby zginęły, a co najmniej sześć zostało rannych w wyniku strzelaniny w centrum Auckland w Nowej Zelandii. Doszło do niej na kilka godzin przed otwarciem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Kobiet FIFA. Premier kraju podkreślił, że nie był to atak terrorystyczny, a turniej odbędzie się zgodnie z planem.

4 Fot. Abbie Parr / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl