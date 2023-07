Ukraina. Potężny atak Rosjan. Rakiety spadły na Mikołajów, Odessę i Sumy. Jest wielu rannych

W nocy ze środy na czwartek doszło do kolejnego zmasowanego rosyjskiego ataku na ukraińskie miasta. W sumie w wyniku ataku rannych zostało co najmniej 20 osób.

Wojna w Ukrainie. Zmasowany nocny atak wojsk rosyjskich

Atak na Mikołajów w obwodzie mikołajowskim w południowej Ukrainie miejscowa policja określiła jako "potężny". W ataku rakietowym rannych zostało co najmniej 18 osób, są też zabici. Gubernator obwodu Witalij Kim poinformował, że wśród rannych jest pięcioro dzieci, łącznie 9 osób trafiło do szpitali. Rosyjskie rakiety spadły na centrum miasta. W efekcie doszło do pożaru budynku mieszkalnego i garażu. Dwie osoby uratowano spod gruzów.

Wcześniej informowano o wybuchach w Odessie i w mieście Sumy we wschodnio-północnej części Ukrainy, działała tam obrona przeciwlotnicza. Władze wezwały mieszkańców, aby ukryli się w schronach.

W Odessie dwie osoby zostały ranne, nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Strona ukraińska przekazała, że Rosja atakowała Odessę trzecią noc z rzędu. Przekazano, że co najmniej osiem rosyjskich samolotów Tu-22M "leciało w kierunku Morza Czarnego". Ukraińskie siły powietrzne podały, że Rosjanie zaatakowali Ukrainę pociskami rakietowymi typu "Onyks" i Ch-22, odpalonymi z samolotów Tu-22.

