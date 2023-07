Rosja reaguje na plany Ukrainy: Statki płynące do ukraińskich portów zostaną uznane za wrogie

Zobacz wideo Co w przypadku nuklearnego ataku Rosji? Duda: Państwa NATO stosownie odpowiedzą

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało w serwisie Telegram, że uznaje południowo-wschodnią i północno-zachodnią część międzynarodowych wód Morza Czarnego za niebezpieczne dla żeglugi. W oświadczeniu resortu napisano, że od północy wszystkie statki płynące do ukraińskich portów będą uznane za wrogie, ponieważ "potencjalnie mogą przewozić ładunki wojskowe".

REKLAMA

Ukraina chce stworzyć szlak morski do transportu zboża. Rosja reaguje

Wcześniej strona ukraińska ogłosiła zamiar stworzenia alternatywnego szlaku morskiego do transportu zboża. Ukraiński minister infrastruktury Wasyl Szkurakow poinformował, że wysłał list do Międzynarodowej Organizacji Morskiej, w który zawiadamia o utworzeniu takiego szlaku. Nowa trasa ma prowadzić przez wody terytorialne Rumunii. To odpowiedź na działania Rosji, która nie przedłużyła porozumienia zbożowego.

Anna Siarkowska z Suwerennej Polski ma przejść do Konfederacji

W poniedziałek wygasło trójstronne porozumienie między Ukrainą, Rosją i Turcją dotyczące transportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Umowa gwarantowała, że statki przewożące ziarno mogą bezpiecznie korzystać z ukraińskich portów. Moskwa, mimo nacisków opinii międzynarodowej, nie zgodziła się na przedłużenie porozumienia.