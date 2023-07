W środę 19 lipca dwa kanały powiązane z Grupą Wagnera opublikowały na Telegramie wideo z przemówienia, na którym widać, jak Jewgienij Prigożyn przemawiał do swoich ludzi w nowym obozie szkoleniowym na terenie Białorusi. Szef Grupy Wagnera nie przebierał w słowach, kiedy wypowiadał się o Rosji i planach na przyszłość. Transkrypcję opublikował portal Meduza.io.

Jewgienij Prigożyn przemówił na Białorusi i uderzył w Rosję. "To dopiero początek największego zlecenia na świecie"

- Walczyliśmy z godnością. Zrobiliśmy wiele dla Rosji. To, co dzieje się teraz na froncie, to hańba i nie ma potrzeby, abyśmy się przyłączali - mówił Jewgnienij Prigożyn podczas przemówienia i zapowiedział, że Grupa Wagnera będzie czekać, aby w pełni pokazać, do czego jest zdolna. W związku z tym postanowiono, że armia zostanie na Białorusi przez jakiś czas. - W tym czasie, jestem tego pewien, że uczynimy z białoruskiej armii drugą co do wielkości armię świata. A jeśli to konieczne, staniemy w ich obronie - zapowiedział Prigożyn.

Rosjanin ujawnił również plany dotyczące działalności najemników. - Przygotowujemy się na przyszłość. Awansujemy. Jesteśmy na nowej drodze do Afryki. A może wrócimy do Specjalnej Operacji Wojskowej (tak rosyjska propaganda nazywa wojnę w Ukrainie - red.) w momencie, gdy będziemy pewni, że nie będziemy zmuszeni do hańbienia siebie i swojego doświadczenia - stwierdził Jewgienij Prigożyn. Swoje wystąpienie zakończył podziękowaniami i tajemniczą zapowiedzią. - To nie koniec, to dopiero początek największego zlecenia na świecie, które już wkrótce zostanie zrealizowane - poinformował. - Witamy w piekle - dodał po angielsku, na co odpowiedziały mu nienawistne okrzyki... w kierunku społeczności LGBT.

Jak informowaliśmy, białoruska grupa zajmująca się monitorowaniem ruchów wojsk białoruskich i rosyjskich udostępniła we wtorek nagrania. Widać na nich konwoje wojskowe o długości około pięciu kilometrów, które przemieszczają się w kierunku białoruskich wiosek. Grupa Wagnera przeniosła się na Białoruś na propozycję Alaksandra Łukaszenki, który odegrał rolę mediatora podczas buntu Prigożyna. Najemnicy mieli do wyboru przyłączyć się do armii rosyjskiej lub wyjechać na Białoruś.