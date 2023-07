W ramach projektu "Bezpieczny sezon wakacyjny" 12 polskich policjantów pełni w trwającym obecnie sezonie wakacyjnym służbę w patrolach międzynarodowych na chorwackim wybrzeżu. We wtorek (18 lipca) dwóch z funkcjonariuszy wzięło udział w akcji ratunkowej w mieście Makarska (południowo-wschodnia Chorwacja). Sprawa nie umknęła uwadze tamtejszemu dziennikowi.

Polscy policjanci uratowali życie turyście w Chorwacji. Mężczyzna tonął

Do zdarzenia doszło, kiedy podkomisarz Marcin Czyż oraz młodszy aspirant Piotr Filar przechadzali się przed służbą nadmorskim deptakiem. Wtedy usłyszeli krzyk kobiety wołającej o pomoc, odgłosy dobiegały od strony nabrzeża. Policjanci dostrzegli, że w wodzie około 100 metrów od linii brzegowej, niestrzeżonej jeszcze o tej godzinie plaży, znajdowała się dwójka młodych ludzi. Kobieta krzyczała i machała rękami, prosząc o pomoc, gdy mężczyzna "raz po raz znikał pod lustrem wody" - przytacza policja.

"Okazało się, że rosły 29-letni Chorwat doznał urazu lewego barku. Z powodu ograniczenia ruchu oraz bólu, tracąc siły, nie miał możliwości samodzielnie dopłynąć do brzegu" - podają służby. Kobieta nie była w stanie pomóc 29-latkowi ani wyciągnąć go z wody. Do akcji wkroczyli polscy policjanci, którzy przetransportowali poszkodowanego na brzeg, a następnie przekazali służbom medycznym pobliskiego kompleksu hotelowego. Stan mężczyzny był dobry, jednak uraz barku okazał się na tyle poważny, że wymaga leczenia operacyjnego.

Chorwacki dziennik o akcji ratunkowej polskich policjantów. "Wielcy bohaterowie Makarskiej"

"Szybka reakcja polskich policjantów zapobiegła wczorajszej tragedii" - pisze o sprawie chorwacki dziennik "Jutarnji list" w artykule "Polscy policjanci wielkimi bohaterami Makarskiej". Okazuje się, że kilka godzin po przeprowadzonej akcji policjanci natknęli się na uratowanego wcześniej mężczyznę. "Rozpoznał ich i dowiedział się, że są to policjanci z Polski, którzy pracują w Chorwacji w sezonie letnim. Przypadkowe spotkanie było okazją do podziękowania, ale także do rozmowy" - czytamy.