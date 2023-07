23-letni Travis King od 2021 roku służy w Dowództwie Sił ONZ na Półwyspie Koreańskim. W trakcie wycieczki do jednej z wiosek w Korei Południowej, nielegalnie przeszedł na stronę Korei Północnej. Od 18 lipca przebywa w tamtejszym areszcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajemnicze „zniknięcie" Kim Dzong Una budzi wiele pytań. Gdzie był dyktator Korei Północnej i czego jeszcze nie wiemy?

Korea Północna przetrzymuje amerykańskiego żołnierza

Travis King pierwotnie służył w Dywizji Pancernej Stanów Zjednoczonych, natomiast teraz został administracyjnie przydzielony do jednostki 4. Dywizji Piechoty - przekazała agencja Reutera. Według amerykańskich urzędników wojskowych, Travis King miał w 2022 roku problemy z prawem w Korei Południowej.



We wrześniu ubiegłego roku miał pobić mężczyznę w jednym z tamtejszych klubów. Podczas zatrzymania miał obrażać funkcjonariuszy i uszkodzić radiowóz - przekazała agencja Reutera. Władze Korei Południowej przekazały wówczas zatrzymanego żołnierza amerykańskiemu dowództwu. Mężczyznę umieszczono w areszcie i wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Został stamtąd wypuszczony 10 lipca.

Korea Północna wystrzeliła rakietę balistyczną. Zasięg: tysiąc kilometrów

Sąd w Seulu skazał go również na karę grzywny w wysokości 5 milionów wonów (około 16 tys. zł). Gdy opuścił areszt, miał wrócić do Stanów Zjednoczonych. Gdy pojawił się na lotnisku Incheon przekazał pracownikom linii lotniczych American Airlines, że zaginął mu paszport. Został wówczas wyprowadzony ze strefy odlotów. Następnie uciekł z lotniska i kierował się do wioski rozejmowej Panmunjom, gdzie dołączył do uczestników wycieczki, którzy zmierzali na granicę z Koreą Północną. Tam nielegalnie ją przekroczył. Na jednym zdjęć opublikowanym przez agencją Reutera widać, jak Travis King stoi przy granicy (mężczyzna miał na sobie m.in. czarną koszulkę oraz czarną czapkę, co widać na zdjęciu).

Z kolei inny świadek, który był na tej samej wycieczce, co King, powiedział stacji CBS News, że "wojskowy głośno zaśmiał się - hahaha - i po prostu pobiegł między budynki". - Na początku myślałem, że to kiepski żart, ale kiedy nie wrócił, zdałem sobie sprawę, że to nie był żart, a potem wszyscy zareagowali i zrobiło się zamieszanie - powiedział mężczyzna, chcący zachować anonimowość.

Rodzina żołnierza, który uciekł do Korei Północnej mówi, że Travis chciał wrócić do domu

Dziennikarzom ABC News udało się też porozmawiać z rodziną Travisa Kinga. Matka żołnierza była zszokowana, gdy dowiedziała się, że jej syn uciekł do Korei Północnej. - Nie wyobrażam sobie, że Travis zrobił coś takiego - powiedziała Claudine Gates, która mieszka w Wisconsin. Jak dodała, kilka dni temu rozmawiała z Travisem, który powiedział, że "chce wrócić do domu".

"The Daily Beast" rozmawiało z kolei z wujem mężczyzny, Carlem Gatesem, który powiedział, że młody żołnierz załamał się po śmierci siedmioletniego syna Carla, do której doszło na początku tego roku. - Jego mama dawała mu znać, co się dzieje z moim synem. I wydawało nam się, że te informacje go załamują, ponieważ nie mógł być z nami. Był w armii, za granicą. To bardzo wpłynęło na Travisa - stwierdził jego wujek. Chłopiec zmarł w lutym 2023 roku po długiej hospitalizacji z powodu nieuleczalnej choroby generycznej.

USA. Trzylatek zabił swoją roczną siostrę. Przypadkowo strzelił jej w głowę

- Nie sądzę, aby ktokolwiek przy zdrowych zmysłach chciał jechać do Korei Północnej, więc uważam, że ucieczka do tego kraju to jakiś wyczyn kaskaderski - powiedziała Sarah Leslie, jedna z 40 osób, które uczestniczyły w wycieczce, cytowana przez portal military.com. Według informacji agencji Reutera, Travis King obecnie przebywa w więzieniu w Korei Północnej.

Stany Zjednoczone mają ustalić, gdzie przebywa amerykański żołnierz

Lloyd Austin minister obrony USA przekazał, że incydent może powodować kolejne napięcia między Waszyngtonem a Pjongjangiem. Dodał również, że "King świadomie i bez upoważnienia przekroczył granicę z Koreą Północą, jeden z najbardziej strzeżonych obszarów na świecie". Departament Obrony ma teraz monitorować sytuację, by ustalić, gdzie dokładnie znajduje się żołnierz.