18 lipca polscy turyści zamierzali wrócić z Salonik do Wrocławia. Samolot greckich linii lotniczych Sky Express nie został jednak wpuszczony na teren naszego kraju przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Rzecznik państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym stwierdził, że decyzja ta miała związek z "kwestiami proceduralnymi". Przedstawicielka wrocławskiego lotniska powiedziała natomiast, kiedy Polacy będą mogli wrócić do kraju.

Polacy musieli lądować w Bratysławie i wracać do Grecji. "Prawda była inna", niż twierdził pilot samolotu?

Jak możemy przeczytać na portalu tvn24.pl, polscy turyści skontaktowali się z dziennikarzami, aby opowiedzieć o trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli. Z ich relacji wynika, że gdy samolot znalazł się w pobliżu granicy polsko-słowackiej, pasażerowie otrzymali informację o zmianie planów dotyczących miejsca lądowania. - Pilot przekazał nam, że po stronie wieży we Wrocławiu nie było żadnej odpowiedzi. Z powodu tej sytuacji musieliśmy przymusowo lądować w Bratysławie, a później stamtąd lecieć z powrotem do Grecji - powiedziała jedna z turystek.

Dziennikarze dowiedzieli się jednak, że "prawda była inna", niż wynikało to z komunikatu wygłoszonego przez pilota. Rzeczniczka lotniska we Wrocławiu Monika Półtorzycka ujawniła, że samolot nie został wpuszczony do kraju przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Paweł Poręba, szef działu komunikacji PAŻP, stwierdził natomiast, że "przekierowanie rejsu do lotniska w Bratysławie związane było z kwestiami proceduralnymi". Inni pracownicy agencji wytłumaczyli, że kwestie te mogą dotyczyć między innymi wywiązywania się z umów zawieranych przez przewoźników.

Kiedy turyści wrócą z Grecji do Polski? Rzeczniczka lotniska we Wrocławiu wskazuje datę przylotu

Gdy pasażerowie wrócili do Salonik, zapewniono im zakwaterowanie. Miejsca w hotelu oraz wyżywienie otrzymały także osoby, które czekały we Wrocławiu na lot do Grecji. Rzeczniczka lotniska powiedziała, że "zadbał o to przewoźnik". Monika Półtorzycka poinformowała także, kiedy Polacy będą mogli wrócić do kraju. - Spodziewamy się przylotu dzisiaj w nocy (z 19 na 20 lipca - red.). Potem, według planów, maszyna ma ruszyć w kierunku Grecji - przekazała rzeczniczka.