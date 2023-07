Nowe wieści o stanie zdrowia Kadyrowa. "Przeżył śmierć kliniczną". "Ręka zrobiła się czarna"

Na początku lipca pojawiły się informacje, że stan zdrowia Ramzana Kadyrowa znacznie się pogorszył. Jak podaje ukraiński portal Kanał 24, pojawiły się informacje, że czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow przeżył śmierć kliniczną.

REKLAMA

Zobacz wideo Cimoszewicz: Rosja nie jest w stanie zrobić już niczego gorszego

Stan zdrowia Ramzana Kadyrowa. "Ma problem z nerkami"

Przywódca Czeczeńskiej Republiki Iczkerii Achmed Zakajew powiedział w rozmowie z portalem, że wygląd zewnętrzny Kadyrowa wskazuje na wyraźną chorobę. - Jedyne, co mogę potwierdzić, to to, że jest poważnie chory, a reszta to pogłoski - powiedział Zakajew. Portal donosi, że Czeczen jest chory prawdopodobnie z powodu zażywania środków odurzających, na które "pozwalał sobie w ciągu ostatnich 15-20 lat". - To, co wiem z wiarygodnych źródeł, to że Kadyrow ma problem z nerkami. Jest tak otyły, że to nienaturalne, a biorąc pod uwagę sposób, w jaki próbuje mówić, jasne jest, że nie jest w dobrej kondycji fizycznej - powiedział Zakajew.

Kadyrow podczas wizyty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na początku lipca opublikował nagranie, aby ukrócić plotki o swojej śmierci oraz o poważnym zranieniu jego bliskiego współpracownika Adama Delimchanowa. "Ten ostatni rzeczywiście został ciężko ranny i przez cały ten czas był leczony poza Rosją" - pisze portal. - Tym filmem chcieli nas przekonać, że są [...] w dobrej kondycji fizycznej. Jednak ręka "głowy" Czeczenii pokazuje, że przeszedł procedury medyczne. Zrobiła się czarna - mówił Zakajew.

- Więc... żyjemy. Jesteśmy całkiem żywi. Jakby co, jemy chleb. Mamy interesujące życie. Życie może być interesujące. Może być krótkie, więc i tak nie chcemy żyć długo. Będziemy żyć krótko, ale godnie - mówił na nagraniu uśmiechnięty Kadyrow. Za nim, również w dobrym humorze, siedział deputowany Dumy Państwowej Adam Delimchanow. W sieci pojawiły się doniesienia, że plotki o stanie zdrowia mężczyzn, były zaplanowaną operacją, aby odwrócić uwagę od prawdziwych ich planów. "Źródła informują, że udali się na pielgrzymkę do Mekki, ale bali się zamachu i zagrali przedstawienie, że rzekomo obaj byli w szpitalach i umierali. Co więcej, tak się bali, że w przedstawienie wciągnęli swoich krewnych - przekazał kanał VCZK-OGPU na Telegramie.

ISW: Atak na Most Krymski ma konsekwencje dla rosyjskiej logistyki wojskowej