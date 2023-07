Gorąco w Izraelu. Setki osób zablokowały autostradę w Tel Awiwie, policja użyła armatek wodnych

Izraelczycy od ponad siedmiu miesięcy protestują przeciwko wysiłkom rządu Benjamina Netanjahu zmierzającym do reformy krajowego sądownictwa. W tym tygodniu demonstracje ponownie się nasiliły.

REKLAMA

Zobacz wideo W Polsce powstaną magazyny broni NATO. "Taka decyzja została podjęta"

Protesty w Izraelu. Zablokowano autostradę w Tel Awiwie i dworce

"Haaretz" donosi, że protestujący w nocy z wtorku na środę zablokowali autostradę Ayalon w Tel Awiwie. Została ona otwarta po dwóch i pół godzinie. W tym mieście policja próbowała także usunąć protestujących ze skrzyżowania Azrieli przy użyciu armatek wodnych.

W sumie protestujący zablokowali co najmniej pół tuzina autostrad, zorganizowali demonstracje na ośmiu głównych stacjach kolejowych w godzinach popołudniowego szczytu oraz rozrzucali fałszywe banknoty jako symbol korupcji, o którą posądzany jest premier Izraela. Policja podała, że aresztowano co najmniej 45 osób. Z kolei w miejscowości Pardes Channa-Karkur na północy Izraela doszło do 16 aresztowań.

Reuters podaje, że na znak sprzeciwu 161 oficerów rezerwy powiedziało, że nie będzie już stawiać się na służbie. - Oficerowie - w randze od majora do generała brygady - powiadomili wojsko o swojej decyzji w ciągu ostatnich trzech dni - powiedział emerytowany generał izraelskich sił powietrznych Asaf Agmon.

Izrael. Masowe protesty ws. reformy sądownictwa

Masowe protesty w Izraelu zaczęły się na początku bieżącego roku, gdy rząd premiera Benjamina Netanjahu ogłosił plany reform sądownictwa. Zwolennicy opozycji uważają, że zagrażają one demokracji. W marcu izraelski premier ogłosił zawieszenie prac nad ustawą. Planowano do nich wrócić po osiągnięciu kompromisu. To się jednak nie udało. Proponowane przez obóz Netanjahu zmiany ograniczają uprawnienia Sądu Najwyższego do unieważniania decyzji podejmowanych przez rząd, ministrów i innych urzędników. Na mocy zmian w prawie parlament będzie mógł też zmieniać wyroki sądu. Mogłoby to uchronić Benjamina Netanjahu przed pójściem do więzienia. Polityk jest oskarżany o korupcję i sprzeniewierzenie publicznych pieniędzy.

Aresztowania podczas protestów w Izraelu. Stany Zjednoczone reagują

Przygotowana przez koalicję rządową izraelskiego szefa rządu kontrowersyjna ustawa ostatecznie została uchwalona w nocy z poniedziałku na wtorek (z 10 na 11 lipca). Aby weszła ona w życie, potrzebne są kolejne głosowania w izraelskim parlamencie - Knesecie. Protestujący wyszli na ulice we wtorek, gdy premier Benjamin Netanjahu forsował swój kontrowersyjny plan, a ustawodawcy przygotowywali się do ratyfikacji jednego z kwestionowanych projektów reformy przed letnią przerwą w pracach parlamentu. Rząd Netanjahu posiada większość w izraelskim parlamencie.