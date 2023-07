Atak na Most Krymski. ISW: Natychmiastowe konsekwencje dla rosyjskiej logistyki wojskowej

Według Instytutu Studiów nad Wojną poniedziałkowy atak na Most Krymski miał "natychmiastowe konsekwencje dla rosyjskiej logistyki wojskowej na południu Ukrainy". Zdjęcia z poniedziałku i wtorku pokazują ogromne korki i wypadki w różnych miejscach na trasie między Mariupolem a Berdiańskiem oraz w obwodzie chersońskim. To "obecnie główna rosyjska linia logistyczna łącząca Rosję z południową Ukrainą".

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczyński na pikniku rodzinnym

Problemy logistyczne po ataku na most Krymski

"Rosyjskie władze okupacyjne twierdzą, że ograniczyły ruch na przejściach granicznych w rejonach krymskim i chersońskim w pobliżu Czonharu i Armiańska po dużych porannych korkach (w poniedziałek - red.). Rosyjskie władze okupacyjne sugerowały również alternatywne trasy, (...) aby turyści mogli przejechać z okupowanego Krymu przez okupowane obwody zaporoskie i donieckie - tylne obszary w strefie działań wojennych - i powrócić do Rosji" - zaznaczyli analitycy ISW. Jak dodali, władze rosyjskie zapowiedziały także dodatkowe działania mające zniwelować problemy logistyczne, które spowodowało uszkodzenie Mostu Krymskiego. Ma powstać m.in. tymczasowy most w Cieśninie Kerczeńskiej, a także mają zostać złagodzone środki bezpieczeństwa na przejściach granicznych na Moście Krymskim.

We wtorek władze okupacyjne otworzyły jeden pas na Moście Krymskim w kierunku Rosji, a 15 września planowane jest otwarcie drugiego. Cały most dla ruchu drogowego ma zostać oddany w listopadzie. "Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że rosyjski rząd wciąż opracowuje środki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa mostu w Cieśninie Kerczeńskiej, a rosyjscy blogerzy nadal krytykują rzekomy brak odpowiedniej ochrony mostu przez Rosję" - podkreślił Instytutu Studiów nad Wojną w swojej analizie.

Pani Joanna powiedziała lekarce o tabletce poronnej. Ta wezwała policję

Nocne ataki na Ukrainę. Obrona Kijowa zadziałała

"To była trudna noc ataków powietrznych dla całej Ukrainy. Południe, region odeski - szczególnie. Ale wróg nie zapomniał też o Kijowie" - napisał Serhij Popko, szef Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej. Jak dodał, w nocy Rosjanie zaatakowali stolicę dronami Shahed. Ukraińskiej obronie udało się je zestrzelić. Nie ma ofiar i zniszczeń.

Rosjanie wystrzelili pociski Kalibr z Morza Czarnego. Z południa zaatakowano też dronami irańskiej produkcji Shahed. Ukraińskie wojsko ostrzega przed zagrożeniem ze strony rosyjskich rakiet i dronów oraz możliwego ostrzału pociskami manewrującymi wystrzelonymi z samolotów Tu-22M3. Rosjanie poderwali wiele maszyn tego typu. Do odparcia ataku powietrznego na Odessę użyto systemów obrony przeciwlotniczej. W mieście słychać było wybuchy. Władze zaapelowały do mieszkańców, aby nie zbliżali się do okien i nie upubliczniali pracy sił obrony przeciwlotniczej. Odessa została zaatakowana drugą noc z rzędu.