Do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze już wcześniej wpłynęły dokumenty, które mają dowodzić tego, że białoruski dyktator umożliwiał przymusowe deportacje ukraińskich dzieci. Jak zaznaczono, odebrane rodzinom w Ukrainie dzieci lub nieletni z domów dziecka w tym kraju były umieszczane w obozach na terenie Białorusi. W dokumentach zaznaczono, że od września 2022 roku do obozów trafiło 2150 ukraińskich dzieci. Na miejscu poddawane są one szkoleniu wojskowemu.



- Chcemy pokazać światu, że taka działalność Łukaszenki jest zbrodnią wojenną - mówił Paweł Łatuszka, szef opozycyjnej grupy Narodowe Kierownictwo Antykryzysowe, która złożyła dokumenty. Teraz do sprawy odniósł się także Parlament Europejski.

Parlament Europejski apeluje do Trybunału w Hadze. Chce nakazu aresztowania dla Alaksandra Łukaszenki

PE wezwał Międzynarodowy Trybunał Karny do wydania nakazu aresztowania Alaksandra Łukaszenki. W rezolucji przyjętej przez europosłów zaznaczono, że białoruski dyktator ponosi odpowiedzialność za szkody wojenne w Ukrainie i popełnione w tym kraju zbrodnie, zwłaszcza nielegalne deportacje dzieci.

Parlament Europejski zaapelował o podjęcie "wszystkich niezbędnych kroków na szczeblu międzynarodowym", by pociągnąć do odpowiedzialności karnej Łukaszenkę, jak i innych białoruskich urzędników, którzy są odpowiedzialni za te czyny.

W rezolucji przypomniano, że Międzynarodowy Trybunał Karny wydał już nakazy aresztowania wobec rosyjskiego dyktatora Władimira Putina i rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Bełowej, więc na tej samej podstawie powinien wydać nakaz aresztowania Łukaszenki.

Parlament Europejski o grupie Wagnera. "Stwarza nowe, potencjalne zagrożenie"

W raporcie zauważono, że "posłowie do PE z wielkim niepokojem obserwują polityczne, gospodarcze, militarne i kulturowe podporządkowanie Białorusi Moskwie, co czyni ten kraj de facto państwem satelickim, w którym znajduje się również taktyczna broń nuklearna pod rosyjskim dowództwem". Zaapelowano też, by Unia mocniej wspierała białoruską opozycję.

Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego dodała, że obawy budzi także obóz grupy Wagnera w Białorusi. "Przybycie bojowników grupy Wagnera na Białoruś stwarza nowe, potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Ukrainy, a także sąsiadów Białorusi z UE i całej UE. Posłowie Parlamentu Europejskiego ponawiają swoje żądanie zaostrzenia unijnych sankcji wobec Mińska i ubolewają, że niektóre kraje UE lobbują za zniesieniem sankcji wobec białoruskich producentów, w tym Belaruskali, który jest jednym z głównych źródeł dochodów reżimu Łukaszenki" - napisano w raporcie. Za rezolucją zagłosowało 49 eurodeputowanych, trzech polityków było przeciw, a od głosu wstrzymały się dwie osoby.