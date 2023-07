Nieoficjalnie: Bliski współpracownik Prigożyna odmówił udziału w buncie. Putin był pod wrażeniem

"Źródło Gulagu.net w dawnej kwaterze PKW Wagner potwierdza, że podczas wydarzeń z 23-24 czerwca emerytowany pułkownik Andriej Troszew, który był drugą osobą po Prigożynie, podjął decyzję o przekazaniu informacji poufnych FSB i MON" - przekazał portal za pośrednictwem kanału na Telegramie. Jak dodano, Troszew tym samym odmówił udziału w buncie, dzięki czemu miał "zyskać przychylność Putina". Według Gulagu.net emerytowany pułkownik zajmował się w Grupie Wagnera m.in. rekrutacją wśród więźniów.

"Zaproponowano mu jedno ze stanowisk w ramach struktury przylegającej do Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, która zajmuje się rekrutacją skazanych do formacji specjalnych "Sztorm Z". Troszew zabrał ze sobą ponad 10 kluczowych pracowników biura Prigożyna" - czytamy. Agencja Reuters podała przed kilkoma dniami, że prezydent Rosji Władimir Putin chce, by to właśnie Andriej Troszew objął kierownictwo w Grupie Wagnera.

Bunt Grupy Wagnera kierowanej przez Jewgienija Prigożyna rozpoczął się w piątkową noc 23 czerwca. Po początkowych sukcesach, do których zalicza się przejęcie kontroli nad Rostowem nad Donem i Woroneżem, doszło do porozumienia, które miał wynegocjować białoruski samozwańczy prezydent Aleksandr Łukaszenka. Na jego mocy Jewgienij Prigożyn i kilka tysięcy jego najemników miało trafić właśnie do Białorusi.

Troszew ma 60 lat, jest weteranem wojny w Afganistanie i II wojny czeczeńskiej. Unia Europejska i Wielka Brytania nałożyły na niego sankcje za udział w walkach w Syrii.

Grupa Wagnera w Białorusi

Oddziały najemników rosyjskiej Grupy Wagnera rozlokowują się w Białorusi - poinformowały w tym tygodniu białoruskie i rosyjskie media niezależne. Serwis internetowy Biełaruski Hajun napisał, że po raz czwarty w ciągu ostatnich trzech tygodni na lotnisku wojskowym w Maczuliszczach, niedaleko Mińska wylądował prywatny samolot koordynatora Wagnerowców Jewgienija Prigożyna.

Po nieudanym buncie i kilkugodzinnym marszu na Moskwę najemnicy z Grupy Wagnera zostali w Rosji rozformowani i zdali uzbrojenie ministerstwu obrony. Część z nich podpisała kontrakty z reżimową armią, a pozostali przenieśli się do Białorusi. Wciąż nie wiadomo, jakie będą wykonywać zadania. Na podstawie doniesień białoruskich i rosyjskich mediów niezależnych wiadomo, że wagnerowcy rozlokowali się w dawnej bazie wojsk rosyjskich w Osipowiczach. Ukraiński wywiad wojskowy podał we wtorek, że obecnie na Białorusi jest około 700 najemników. Ze zdjęć satelitarnych wynika, że obóz jest przygotowany dla około 8 tysięcy osób. Wcześniej rosyjskie media niezależne napisały, że część wagnerowców przekroczyła rosyjsko - białoruską granicę i zmierza w kierunku Osipowicz, dysponując ciężkim sprzętem budowlanym.